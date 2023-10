¿Del fracaso al éxito? Nuevo presentador de ‘Día a Día’ ahora brillará en otros dos programas de Caracol televisión

Caracol televisión es uno de los canales nacionales más reconocidos en el país, pues durante varios años ha logrado cautivar a los televidentes a partir de diversos programas de entretenimiento y telenovelas, llevándose por supuesto, la delantera frente a RCN. En este camino han sido varias las figuras que han decidido dar un paso al costado llevando a cabo otros proyectos como es el caso del famoso humorista quien tuvo sus inicios en ‘Sábados felices’, ‘Boyacomán’. Sin embargo, hace pocas semanas llegó como nuevo presentador de ‘Día a Día’ y ahora además hará parte de otros dos programas como ‘La Red’ y nuevamente el programa de humor ‘Sábados felices’.

Y es que la noticia tomó por sorpresa a varios televidentes, teniendo en cuenta que el famoso comediante luego de 12 años siendo parte del icónico programa de humor tomó la decisión de seguir su camino, pero realizando shows en diversas ciudades de Colombia y por ende, que cada uno de estos se encuentren a su cargo. Cabe resaltar que ‘Boyacomán’ agradeció al canal por el acogimiento y por permitirle sacar a flote su carrera.

Si bien, el boyacense logró brillar, una propuesta por parte de Caracol televisión volvió a aparecer en su camino y todo indicaría que una alta suma de dinero habría traído consigo que más allá de pensarlo se decidiera por regresar al canal que fue su casa durante tanto tiempo. Aunque se pensó que solo estaría siendo parte de ‘Día a Día’ acompañando a las corresponsales en ciudades como Medellín y Cali.

Lo cierto es que durante el fin de semana los presentadores de ‘La Red’ le dieron paso a ‘Boyacomán’ quien estuvo en los hogares de varias figuras del entretenimiento, dejando claro que el matutino no sería el único programa del que haría parte desde este momento. Sin embargo, las sorpresas no terminaron allí, pues a través de su cuenta de Instagram no ocultó su emoción, tanto así que confirmó que también regresa a ‘Sábados felices’.

‘Boyacomán’ reiteró: “¡Y aquí estoy nuevamente en mi casa Caracol, ahora hago parte de La Red Caracol, tanto que les corrí y ahora soy parte de ellos, véanme cada fin de semana con #misprimerospasos con el pasado lindo de todos los famosos. De lunes a miércoles en Día a Día regalando un poquito de felicidad y muchos electrodomésticos en Barranquilla, Medellín y Cali, y cada sábado en Sábados felices con la actualidad de estas redes locas… gracias a Papito Dios por esta nueva oportunidad los espero con todo mi amor y alegría!”.