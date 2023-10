¿Más premiado que Carolina? Adrián Parada no ganó, pero así le sacará el ‘jugo’ a su participación en MasterChef

El gran final de ‘MasterChef Celebrity’ terminó con una ola de críticas en donde Carolina Acevedo logró convertirse en la mejor cocinera de esta temporada 2023. Sin embargo, varios de los televidentes no dudaron en mostrar su desacuerdo frente al tema, resaltando que quien realmente se lo merecía era Adrián Parada o Nela González, pues desde el primer reto lograron destacarse con cada una de sus preparaciones. Pero, eso sí Adrián mostró que no pierde el tiempo y se dejó ver que a pesar de no llevarse el triunfo buscó incorporar su participación en el reality de cocina con su pasión por el humor, mostrando el famoso proyecto que busca llevar a cabo luego de MasterChef Celebrity

Si bien, el paisa no se ha referido al tema luego de la gran final del reality esto no ha sido impedimento para que la serie de comentarios por parte de los televidentes no se hicieron esperar, resaltando su apoyo y cariño. Además, varios de sus colegas no dudaron en sacarle chiste a la situación y aún más por el sorpresivo rendimiento durante la final de Adrián.

A través de sus redes sociales en donde suele ser muy activo Adrián compartió un corto clip en el que mostró que estará próximamente en Bogotá presentando una obra de teatro junto a su show ‘Monólogos sin propina’, junto a otros de los exparticipantes del famoso concurso de cocina Chicho Arias y Frank Solano, “¡Oído, Chef!”, de acuerdo con sus declaraciones este se trata de un “mantra de obediencia”, el cual los tres humoristas lo convirtieron en un show de comedia: “para exorcizar las penas, los logros y los sufrimientos que pasamos en uno de los realities más vistos y polémicos.5100 personas fueron felices con nuestras historias. Sus carcajadas, aplausos y alegría nos darán muchos años de energía”.

Asimismo, resaltó que un gran grupo de personas logró disfrutar de principio a fin de este show en diferentes ciudades del país, pero si camino no termina allí y ahora seguirá con mucha más fuerza. Pues a pesar de que no logró llevarse el premio mayor el exparticipante logró adquirir una amplia visibilidad, convirtiéndose en uno de los más queridos de esta temporada y por supuesto, la serie de proyectos han sido los protagonistas luego de su salida.