Así fue como Karol G pasó de ser llamada “guisa” a lucir sofisticada y hasta “costosa”.

Las recientes fotografías de Karol G demuestran que ella ha evolucionado, tanto que hasta sus haters le aplauden el cambio tan impactante que ha tenido con su físico e imagen.

Es por eso que muchos aseguran que quienes la criticaban duramente por su aspecto deben estar asombrados por la manera en cómo pasó de ser llamada “guisa” y hasta “puerca”, tal y cómo lo llegó a expresar Juan Carlos Giraldo en ‘La Red’; a una mujer muy elegante, sofisticada y que viste de las mejores marcas de diseño.

Así se ha podido evidenciar en sus recientes apariciones en las que publicó en su cuenta de Instagram su reciente viaje a París en la que luce su diminuta cintura a través de un ajustado vestido plateado que dejó atónitos a quienes aún no pueden creer cómo “la bichota” se convirtió en toda una “Barbie”.

Karol G le calla la boca a todos con su nuevo look

Pero, eso no fue todo, pues Karol G dio cátedra de estilo con sus muy glamorosos trajes que usó para asistir al afamado evento del Fashion Week en París. Ella desfiló por varias alfombras rojas dejando claro que no en vano fue elegida por ‘The Business of Fashion’, por el gran impacto que ha tenido en la industria de la moda a nivel mundial.

karol g se propuso la meta de ser feliz y hermosa y vaya que lo ha logrado pic.twitter.com/etFkeqCxTu — fumeteo (@gatitaqlona) October 2, 2023

Es así como a través de un vestido negro que tenía un escote muy particular con un accesorio elaborado en acero plateado la colombiana se robó todas las miradas de los paparazzis. Pero, eso no fue todo, ya que luego se le vio lucir un mini vestido azul corrugado que contaba con una larga cola y unas plataformas alucinantes que estilizaban aún más su figura.

Con todo estos elementos tan a la moda, la paisa se robó la atención y halagos de todos. “Desde que decidió cambiar de persona que la viste ufufufufffuufffffuf”, “Casi una Kylie latina”, “1000 veces mejor el estilismo que tiene ahora!! El cabello y todo está toppp”, “Es toda una mujer elegante y exitosa”, dijeron en las redes.