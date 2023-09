Esta actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ no estuvo a gusto con esta historia Foto: Instagram @soyvaleriacaicedo

No todo es tan “reconfortante” en el set de ‘Pasión de Gavilanes’, pues tras el exitoso estreno de su segunda parte hubo algunos cambios que no disfrutaron ni la audiencia ni los mismos actores que formaron parte de ella.

Es así cómo salta a la vista la contundente declaración que hiciera la actriz Valeria Caicedo. Ella interpretó a Sibila, una joven de color que le dio un toque aún más importante y diferente a esta trama cargada de tanto machismo e incluso diferencias entre las clases sociales. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ella brillara y al mismo tiempo opinara sobre su experiencia.

En primer lugar, la actriz aseguró que ella fue una fiel seguidora de la primera temporada en la que se “enamoró” de varios personajes que, una vez estando dentro, quería interactuar o tener escenas con ellos, pero esto no fue posible, ya que algunos de ellos no le dieron continuidad a su participación en la trama creada por Julio Jiménez.

Valeria Caicedo, actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ no estuvo de acuerdo con los cambios en los personajes

“Lo que sucede es que cuando, como televidentes, nos enamoramos de un personaje, no queremos que cambie. O sea, ese es nuestro amor, nuestra fantasía en las pantallas. Entonces, soñamos con un personaje, no queremos que nos lo cambien... Yo creo que fue una sorpresa que nos llevamos muchos con muchos personajes, porque a mí también me sucedió al leer el guion”, dijo la actriz en una entrevista que fue publicada por DiYosTv y reseñada por el portal El Comercio.

Con esto, ella mostró su pensar que coincidió en gran parte con las críticas o señalamientos que hizo Natalia Klauss al saber que varios actores no seguirían dando continuidad a su personaje y que serían reemplazados por otros, perdiendo así la magia con la que habrían conquistado al público en la primera entrega.

Además, aseguró que a la parte romántica, que muchos esperaban ver, no se les dio un seguimiento o secuencia, quedaron las historias de amor en segundo plano y así se perdió el interés de una parte que quería solo ver eso.

“En esta segunda temporada quisiéramos haber visto esta historia de amor de estas tres parejas, pero resulta que hay unos hijos que también son inquietos, que también se meten en problemas, que también tienen las mismas situaciones... Y, pues, combinar todo esto del pasado que ya teníamos, con un presente que ahora se quiere contar... es mucho, es demasiada información”, añadió la actriz en tono de crítica y así lo publicó el portal El Comercio.