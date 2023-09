Así quedó la pelea legal entre Clara Chía y Jordi Martin: todo lo que debe aguantar ‘la moza’.

Está visto que Clara Chía “no pega una”, sobre todo en el caso en el que interpuso una demanda al periodista Jordi Martin.

Y es que se conoció que tras ella solicitar una prórroga en la orden de alejamiento en la que se expresa que el paparazzi no podía estar ni a 400 metros, ella se molestaría con la decisión final que tuvo el juzgado español de desestimar esa orden por no encontrar argumentos ni pruebas contundentes que le perjudicarían su salud mental, así como lo expresó originalmente a inicios de esta “pelea”.

Ante esto también reaccionó Martin quien alegó que ya no le ha prestado importancia a esta pareja, pues ha estado muy ocupado con otros trabajos, pero que pronto retomará el fotografiar al deportista con quien tendrá un cara a cara una vez que se retome la conversación del acuerdo de custodia de Milan y Sasha.

Jordi Martin ya no le interesaría fotografiar a Clara Chía y Piqué

“Yo me lo esperaba. No tenía ningún sentido que siguiera la orden de alejamiento...Si hubiera incumplido la sentencia entiendo que el juez hubiera tenido motivos pero he estado trabajando en Tailandia y no me he acercado a ellos para nada”, eso fue lo que dijo el periodista Jordi Martin al saber los resultados de la petición que hiciera Clara Chía sobre la orden de alejamiento. Y así lo reseñó el portal ABC.

Además, el paparazzi argumentó que la novia de Piqué fue “muy exagerada” al referir que se sintió acosada por él, pues él nunca ejerció presión sobre esta pareja, ya que él actuó de acuerdo a como todos lo hicieron con tal de tener una primicia cuando se descubrió la infidelidad. Y reitera que no entiende el drama que ella ha armado en su contra.

“Alega problemas psicológicos, que no puede salir a la calle... ¡pero si acabas de salir en la portada de la revista ‘Lecturas’ en Croacia en un barco!...Llegas al aeropuerto de Barcelona y Europa Press te mete el micrófono y te pones a reír...Mis abogados han hecho un escrito de defensa en el que le dan punto por punto, adjuntando imágenes y pruebas, que tiran por tierra su versión”, añadió el paparazzi.