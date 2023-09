Shakira seguirá criticando a Piqué y esté no se quedaría callado: esto fue lo que hizo

Shakira seguirá criticando a Piqué y esté no se queda callado: esto fue lo que hizo Fotos: @shakira @3gerardpique

‘El Jefe’ es lo nuevo que Shakira lanzará este 20 de septiembre de 2023 y tras este anuncio han surgido una gran cantidad se debates, opiniones, memes y hasta respuestas inesperadas de Piqué.

Y es que al conocerse solo una estrofa de este nuevo sencillo que la colombiana grabó en el género norteño al lado del grupo de música regional ‘Fuerza Regida’, no hubo quien no reaccionara a ello y sacara la conclusión de que habrá más críticas y mensajes muy directos a su ex, que al parecer ya le dirá que es hasta un “incompetente”, por lo que se asoma en algunas estrofas.

Sin embargo, en medio de todas las opiniones generadas sobre ello, causa curiosidad cómo hasta el exjugador del Barcelona reaccionó al generar un tuit que muchos aseguran que va dedicado a su ex quien nuevamente pareciera estar preparando un nuevo himno a los hombre infieles como él.

Piqué le estaría respondiendo a los mensajes musicales de Shakira

Una mano alzada como diciendo “Stop” fue el mensaje que le estaría dando Piqué a Shakira minutos después de que Shakira anunciara el lanzamiento de un nuevo tema llamado ‘El Jefe’. Y aunque la colombiana aseguró en sus redes que ese papel lo protagoniza ella, muchos esperan nuevas directas para el español.

🤚 — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 16, 2023

Con esto se tensarían aún más la relaciones entre ambos, pues el acuerdo de custodia ha sido modificado en más de una ocasión, según ellos por el bien de Milan y Sasha, sien embargo, es cada vez más evidente cómo la colombiana no quiere que sus hijos tengan ningún tipo de vinculación con Clara Chía y por eso todo se ha tornado cada vez más complejo.

Ahora, solo queda esperar cómo quedarán los roles del deportista en este nuevo tema, pues desde que la intérprete de ‘Acróstico’ se separó de él no ha cesado en su intento de mostrarle al mundo a través de sus temas lo “patético” que se comportó a su lado.