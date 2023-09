5 regalos y 5 planes para celebrar el Día de Amor y Amistad en Colombia

Si no encuentra qué hacer y cómo hacerlo este Día de Amor y Amistad en Colombia, le presentamos cinco ideas de regalo y cinco planes para celebrar el Día de Amor y Amistad.

5 regalos que puede dar para el Día de Amor y Amistad

Don Eloy: una colección inspirada en los páramos de Colombia

Sí, que las flores son un clásico, pero con Don Eloy están lejos de ser un cliché.

De este modo, puede regalar a edición limitada “Caja Frailejón”, cuya cara principal lleva la obra creada en técnica de acuarela y gouache para Don Eloy, por el ilustrador quindiano, naturalista Yeison Quintero, apasionado por la fauna y flora de Colombia. Las creaciones florales se exhiben en una caja de colección, cuya imagen evoca la atmósfera de niebla y rocío que caracteriza al sistema natural de los páramos, y la relación de la flora y la fauna , representada en su coexistencia con el oso de anteojos.

Sumando al cuidado del medio ambiente , por su compra Don Eloy donará un porcentaje de las ganancias a SAVING THE AMAZON.

www.doneloy.com

Una bebida para pasar un buen rato

El vodka va más allá de ser una bebida para mezclas populares como el Cosmopolitan. Hay cócteles que ya están tomando fuerzas como el Expreso Martini (martini de café) que muestran la excelencia de un buen trago.

Es por esto que Grey Goose se combina con la cultura cafetera y sus ingredientes son de primer nivel: tiene trigo y agua filtrada de piedra caliza de Gensac en una única destilación. De esta manera, este popular vodka ya se puede encontrar en el país para ser el regalo perfecto y por otro lado, marida perfectamente con cualquier tipo de comida.

Una joya nunca falla

Pandora, una de las marcas más deseadas en el país, introduce nuevos estilos de joyería minimalista en la colección Signature, como el regalo perfecto para celebrar el amor, inspirados en una estética discreta, formas geométricas y detalles arquitectónicos. Estas piezas, elaboradas por expertos en el craftsmanship de la marca, están diseñadas para que destaquen por sí mismas, pero también para lucirse en conjunto.

Por ejemplo, el Pandora I-D Bangle cuenta con un acabado que mezcla este metal con un baño en oro rosa de 14 quilates.

Moda Masculina

Suitsupply, ubicada en la cra. 11 #84-38/40 tiene varios estilos. Los hombres formales podrán usar blazers de Cerruti, o los que aman el casual business pueden optar por pedirle a su amigo secreto una camisa de Albiate, con algodón egipcio puro. Y si va más por las tendencias, una franela de lana circular de Vitale Barberis Canonico es una gran opción.

Zapatos únicos

Según Brazilian Footwear, programa de incentivo a la exportación de calzado brasileño creado por Abicalzados (Asociación Brasileña de las Industrias de Calzados), en colaboración con ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones), para esta época del año, para otoño invierno vuelven las bailarinas (esto también confirmado por las marcas globales y pasarels), mocasines, y botas de caña baja y combate. Esto, en colores y materiales innovadores que son el sello de de ese país.

Ñapa: ¿Por qué no un smartphone?

V25e último lanzamiento de la marca Vivo en el país. Un celular a un precio muy bueno y que incluye los últimos avances en materia de tecnología, por ejemplo, tiene integrado un aro de luz, el cual permite que los retratos sean deslumbrantes y que todas las fotos nocturnas queden con la mejor iluminación. El V25e también cuenta con un sistema de estabilización híbrida, función que ayuda a que los videos no salgan corridos.

El equipo cuenta con otras cualidades como un sistema de carga rápida, el cual carga del 1% al 50% en aproximadamente 19 minutos. También incorpora una pantalla AMOLED Sunlight de 120 Hz con certificación de pantalla Eye Care de SGS, lo que significa que es ideal para el cuidado de la vista.

Este producto está disponible en los operadores, así como en diferentes cadenas de retail e e-commerce del país, el precio en promedio es de $1.999.900.

Planes para celebrar el Día de Amor y Amistad en Colombia

Ritual de Hammam en pareja

Aurum Spa, Hotel Casa San Agustín, Cartagena de Indias

En un spa inspirado en el oro, y uno de los mejores de la ciudad. El ritual de Hammam es una venerada tradición marroquí, apreciada en todo el mundo. El ritual se lleva a cabo en una cámara de vapor húmedo donde el cuerpo se enjuaga y se limpia antes de una exfoliación vigorosa con un matorral de café, barro volcánico y puro tabaco que se purifica a fondo para el cuerpo.

Calle de la Universidad No. 36 – 44 Reservas aurumspa@hotelcasasanagustin.com - (5) 681 0075

Un traguito en casa, ¿por qué no?

Póngase al Peso Pluma, al Bad Bunny y haga una rumba en su casa con Tequila Patrón, que tiene un método de destilación tradicional, y es un referente. Se produce en los Altos de Jalisco y es de producción artesanal en sus tres referencias, Silver, Añejo y Reposado. Puede hacerse una palomita, que no solo es echar Sprite y ya, sino que tiene jugo de lima y una pizca con sal. O si va por o clásico, una margarita, o un Tequila Sunrise, con jugo de naranja, granadina y naranja como decoración.

Comer en los mejores restaurantes de Bogotá

La oferta es variada y ayuda a quienes se les acabó la imaginación. Por ejemplo, Selvátiko es un restaurante de origen que llevará a cabo del 14 al 17 de septiembre una celebración llamada “El reino del amor”, donde ofrecerá una experiencia única cargada de flores y romanticismo, así como una variada oferta de delicias como el exclusivo ‘Gin and Tonic de Corozo’, el ‘Merengue de Copoazú’ y el ‘Mousse de aguacate’.

O puede ir al Petronio, que ofrece comida del Pacífico, con sus ritmos, y ofrece ron guatemalteco y maridaje con chocolates para tener una experiencia caribeña. Pero si le gustan los clásicos, puede ir a Storia d’ amore, especializado en cocina italiana, que hace homenaje al amor en su acepción más clásica. Aunque en Color di Rosa, de Seratta, puede enamorarse con el espectáculo de los bailarines, cosa que también verá, entre muchas propuestas innovadoras en la cocina italiana, en el lujoso restaurante de James Rodriguez, Arrogante.

Cena Romántica en Cartagena

En el entorno marroquí de sus reconocidos arcos de la época colonial , se alza Casa Pestagua, antigua mansión del Conde de Pestagua, nada más romántico que cenar bajo la luz de la luna sus las palmeras , el menú gastronomía ancestral de las costas caribe y pacífica del territorio colombiano. Los platos creados por el chef cartagenero Ejecutivo Heberto Eljach para Ánima, exaltan los sabores que provienen de nuestras raíces ancestrales.

Calle de Santo Domingo 33 - 63 Hotel Casa Pestagua, Cartagena, reservas 313- 8762408

Una escapada a Santa Marta

El hotel Marriott Santa Marta Playa Dormida ofrece varios planes románticos con su acostumbrada calidad y creatividad. Uno de ellos es el NIGHT BRUNCH LOVE EVERYWHERE, que regresa el próximo sábado 16 de septiembre de 6:30 a 10:00 pm en el restaurante Cayeye de Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida.

En un entorno de palmeras, playa y decoraciones especiales, los asistentes podrán degustar una amplia variedad de platillos, entremeses, postres y bebidas all you can eat and drink, con música en vivo. Tarifa: COP$130.000 adultos y COP$60.000 niños. Para reservas, marca al +57-3175111997.

Ahora, durante todo el mes puede disfrutar de la Suite Romance Package, que incluye alojamiento para dos personas, cena, desayuno y 2 tratamientos Ritual de Fuego en el espectacular Seishua Spa, un espacio sofisticado inspirado en la esencia verde del paisaje samario. Para más información sobre tarifas y disponibilidad, consulta este enlace.