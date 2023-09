Flavia dos Santos confrontó alcoholismo de Yina Calderón de forma vergonzosa y medieval

Yina Calderón tuvo razón al ausentarse del programa de Flavia dos Santos al ser cuestionada por su alcoholismo: la trataron de asustar con temas religiosos y paranormales para una condición de consumo tipificada desde los años 30. Y eso le quita a la brasileña toda la seriedad que quiere mostrar en su programa.

Es extraño que Flavia, siendo una profesional de la salud competente y reputada, salga en una plataforma que ven miles de personas con prácticas de talante medieval ante una enfermedad que afecta a millones de personas como el alcoholismo.

De hecho, en el programa ‘Hablando Claro’, Yina Calderón afirmó que fue engañada por su hermana y que en vez de entrevistarla quisieron exorcizarla. Y de paso, dejó muy clara la doble moral con la que se trata un tema que aún es estigmatizado por gente como la sexóloga.

Yina Calderón soltó la lengua detrás de su reacción en el nuevo programa de Flavia Dos Santos en RCN, Hablando Claro pic.twitter.com/7JPMIhqiIk — Ana (@PuraCensura) September 13, 2023

Que si bien ha mostrado otros temas y les ha quitado los tabúes, no abordó de la mejor manera, sea de obra u omisión, un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo.

“ Que porque uno se toma un trago entonces lo asustan. Entonces deberían asustar a toda Colombia porque toda Colombia toma licor”, afirmó.

Y tiene razón: si bien Colombia no es uno de los países más bebedores, tampoco es uno de los más abstemios y hay una permisividad y normalización en la cultura sobre los excesos con esta sustancia. De paso, cuando se habla del alcoholismo, se pretende echar para atrás años de investigaciones y de la labor de grupos como Alcohólicos Anónimos a través de temas paranormales.

El programa de Flavia dos Santos con Yina Calderón: desastre de principio a fin

El abordaje del programa fue un desastre de principio a fin. Yina Calderón ha comentado una y otra vez que padece de parálisis del sueño, y en este fenómeno, como ella, muchas personas experimentan fenómenos paranormales.

Así que Flavia Dos Santos invita a un sacerdote experto en estos casos, pero le pregunta si las drogas o el alcohol (que Yina consume bastante) le hacen creer a una persona que está poseída, a lo que el sacerdote dice que una persona en su mente puede llegar a creer que lo está.

Hay que entender que este tipo de fenómenos psiquiátricos no se dan exclusivamente por el uso de estas sustancias. Enfermedades como la bipolaridad no necesariamente generan esta sintomatología relacionada por el consumo de sustancias psicoactivas. Y el consumo recreativo tampoco genera esta sintomatología, per se.

Que es lo que cuestiona Yina: “señor sacerdote, a todo borracho le pasaría lo mismo”, al este decir que las personas bajo alicoramiento podrían ser poseídas.

El sacerdote pidió respeto e hizo salvedad de que hay que descartar muchas cosas por la ciencia médica, a lo que el psicólogo del programa complementa diciendo que no todos los casos son así.

No, Flavia dos Santos: consumir alcohol no te conduce a las puertas del otro mundo (en sentido figurado)

Yina se termina yendo del programa, pero una médium vuelve a reforzar una premisa absolutamente medieval: que el alcohol es una “puerta a la oscuridad”, ligando el tema de las posesiones y fenómenos paranormales al consumo.

Siendo así, sería bueno que los especialistas invitados por dos Santos explicaran a los millones de alcohólicos activos y en recuperación si son guarida de todos los fantasmas del mundo existentes y en vez de rehabilitación hay que llamar a los Cazafantasmas, porque la medium dice que cuando bebe “potencializa” los espíritus que la poseen.

Sean serios: la organización Alcohólicos Anónimos define esta condición como una enfermedad, una alergia que tienen ciertas personas para no parar de beber. Si bien creen en un poder superior (el que sea) el tratamiento incluye ir a terapia como complemento o hacer lo que sea , más sus reuniones iniciales de 90 días, para poder mantener la sobriedad por 24 horas.

No se habla nunca de espíritus, ni nada de esas cosas. Es más, se habla desde la ciencia. Desde los estudios. Siendo así, ¿por qué los profesionales del programa de dos Santos quieren reforzar un relato místico-esotérico que era propio de épocas antes de la aparición de la ciencia?

El programa lo deja claro: “Yina no acepta que el espíritu que la posee es producto de su alcoholismo”. Siendo así, todos los alcohólicos del mundo treparían por las paredes y voltearían la cabeza 360 grados.

Es una lástima que una buena plataforma con la seriedad que caracterizaba a dos Santos termine siendo un lugar donde se refuerzan creencias medievales y desinformadas.

Ahora, si usted tiene problemas con el alcohol puede acudir a Alcohólicos Anónimos. Son más profesionales y empáticos en su abordaje.