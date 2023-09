Taylor Swift quedó fría al ver bailar a Shakira: así fueron sus gestos al verla.

Shakira tiene una nueva fan y no es otra que Taylor Swift, pues la también famosa cantante no dudó en mostrarse sorprendida ante el impactante show que la colombiana le regaló al mundo entero en la entrega de premios de los MTV.

Ella estaba acompañada por su equipo de trabajo a quien le manifestó a través de sus muy expresivos gestos y un muy evidente ¡OMG! que todos pudieron leer en sus labios, su asombro ante el imponente show de la barranquillera en el que bailó hasta con unos cuchillos que asustaron a más de uno.

De inmediato, los fans de ambas estrellas de la música se emocionaron con ese video y por eso no dudaron en multiplicarlo para expresar que todos se sentían igual de emocionados y sorprendidos que ella al ver a esta mujer que movió las caderas como nunca y le regaló al mundo una de las mejores presentaciones que nadie olvidará.

Shakira deslumbró hasta a Taylor Swift en su presentación de los MTV

En las redes sociales surgieron una gran cantidad de memes, chistes y videos en los que la mayoría alegaba que toda Latinoamérica estaba representada ante la reacción de Taylor Swift quien nunca imaginó que Shakira sería la dueña de la noche en los premios MTV.

“Taylor Swift la reina de: ‘las mujeres ya no lloran las mujeres facturan’ reaccionando a la frase nos presenta”, “La gala se debería llamar Taylor Swift reacciona a los VMAS. Le pusieron una cámara personal”, “Taylor Swift representa a toda Latinoamérica reaccionando al show de Shakira”, esas fueron algunas de las reacciones de los fans de ambas artistas que se han convertido en todo un ícono mundial.

Taylor nos representa a todos cuando vemos bailar a Shakira pic.twitter.com/zjR5dJwRez — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) September 13, 2023

Con esto queda claro que la colombiana ha trascendido y que no hay quien no esté de acuerdo con su belleza, talento y carisma, pues con su disciplina y ganas de salir adelante, pese a las adversidades, sigue demostrando que es una de la mejores en su estilo, tanto que hasta su famosa colega no dudó en aplaudirla de principio a fin.