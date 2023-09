“Heredaron su buen gusto al vestir”: el atuendo de los hijos de Shakira cautivó a sus fans

La presentación de Shakira en los MTV todavía tiene atónitos al mundo entero, pues no hay quien no se haya hipnotizado al ritmo de sus movimientos de caderas, sin embargo, sus hijos, quienes fueron sus fieles acompañantes a esta gala, también recibieron múltiples comentarios por sus looks.

Y es que Milan y Sasha desfilaron por la alfombra roja con unos atuendos idénticos que captaron la atención de todos, causando así una buena impresión, ya que sus prendas pertenecen a la línea de Versace Kids, que con tanto esmero creó Donatella para que ellos captaran la atención de todos en la gala donde honrarían la exitosa carrera de su madre.

Este muy exclusivo y costoso look forma parte de la colección llamada ‘Barocco Kids’ y está conformado por una sudadera con capucha, pantalones deportivos y zapatillas sports que iba decorado con la insignia de la marca: una medusa dorada y el clásico estampado de esta casa de moda que los hacía ver “atigrados”.

Hijos de Shakira desatinaron con su atuendo en los MTV

“Mañana mismo esos mismos conjuntos Versace están en venta en el centro de Barranquilla”, “Se ven bellos juntos y regios”, “Demasiado bellos los tres”, “Heredaron el buen gusto al vestir de la madre”, “Hermosos se veían”.

Esos fueron algunos de los comentarios que generaron los costosos y exclusivos trajes de Versace que usaron los hijos de Shakira en la gala musical de premiación y que tienen un costo de 2.440 Euros en total.

Y es que a pesar de que la colombiana siempre se ha destacado en lo musical, hay quienes aseguran que al momento de elegir un buen atuendo, siempre se le escapan detalles que poco a poco ha ido mejorando, sobre todo ahora que Donatella Versace no la desampara.

Por eso, también se llevó los mejores halagos de su traje dorado que se caracterizó por poseer un gran escote en su espalda que quedó al descubierto y una malla muy sutil que permitía que todo estuviera cubierto y ella pudiera estar tranquila desfilando ante las cámaras. Todo esto destacando su curvilínea y sensual figura.