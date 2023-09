Hasta Laura Bozzo siente lástima por Piqué y Clara Chía: ‘la moza’ sigue sin apoyo.

Para Laura Bozzo, la relación entre Piqué y Clara Chía sigue siendo “un circo”, ya que a su criterio esa pareja da “lástima”, pues sin la sombra de Shakira no son nada.

Estas contundentes declaraciones las hizo la presentadora peruana, nacionalizada mexicana, luego de ver las imágenes en las que esta pareja sale “derrochando amor y físico” en las paradisíacas costas de Dubrovnik, en Croacia. A su criterio, ellos no son nadie sin la barranquillera, ya que considera que ella es quien les ha dado la importancia mediática que hasta ahora tienen.

👙☀️🌊 El cuerpazo de Clara 🔥😍 pic.twitter.com/XeLbUlQ5Pn — 🩷CUENTA FAN🩷Clara Chia y Gerard Piqué🩷 (@ClaGerFans) August 30, 2023

“¿A quién le importa? No son nadie sin Shakira, la reina”, dijo Bozzo a través de sus redes sociales en las que generó luego un debate sobre “la moza” y el “español aburrido”, calificativos que les han dado sus haters.

Laura Bozzo asegura que Piqué y Clara Chía son “patéticos”

Con esto, Laura Bozzo no solo reafirma su apoyo a Shakira, sino que siembra más rechazo para Piqué y Clara Chía quienes han dado muestras de cariño públicas que pocos aceptan, sobre todo, porque su relación nació en medio de la infidelidad.

Incluso, la irreverente presentadora aseguró que de nada le sirve a esta “robamaridos” ser bella ni tener una buena figura sino tiene dignidad ni personalidad, pues a su criterio ella se vale de la fama de su novio y hasta de la cantante para “ser alguien”.

Laura Bozzo Clara Chía y Piqué

“‘¿De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos?’...Ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa. La belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene”, añade Bozzo quien asegura que esta joven de 24 años no tiene ni moral.

A esto se le sumaron cientos de fans de la cantante quienes apoyan la opinión de esta irreverente mujer que no ha dudado en llamar con su grito de guerra: “¡Que pase el desgraciado!” a Piqué.