La pizza de pepperoni más popular del mundo cumple tres años en Colombia

Little Caesars Pizza

Una pizza grande, a buen precio y de una cadena internacional en Colombia es muy rara de ver. Eso, hasta que llegó LIttle Caesar’s, con un modelo más que accesible que ha triunfado por trse años.

Y por eso, para celebrar su consolidación en el mercado, la marca lanzó la Cheesy Crust Pizza con borde de queso. Este producto HOT-N-READY estará disponible todo el día, todos los días por tan solo $32.900 pesos en todas las tiendas de Bogotá y Cali.

Little Caesars Pizza®, la tercera cadena de pizzerías más grande del mundo celebró su tercer aniversario en Colombia con la presentación de un nuevo producto: Cheesy Crust Pizza, con borde de queso. Esta nueva adición al menú está disponible en todas las tiendas en Bogotá y Cali a partir del 8 de agosto por tan solo $32.900.

Conocida por su modelo HOT-N-READY, permite que los clientes entren y salgan de la tienda en minutos, Little Caesars está comprometido con ofrecer pizzas de alta calidad todos los días, y continuar deleitando a los amantes de la pizza con creaciones únicas y deliciosas. Su nuevo producto es extraordinario, ya que es una pizza grande que complementa su sabor con un borde relleno de queso, cubierto con una capa de mantequilla de ajo y queso parmesano. Es un sabor que impresionará y deleitará hasta a los mejores conocedores de pizza.

Pero hay más, porque Cheesy Crust pizza no solo destaca por entregarnos una experiencia y un sabor excepcional, sino que la marca también sobresale por el compromiso a mantener precios bajos y la conveniencia, que sigue estando en el primer plano con este nuevo producto que tan solo cuesta $32.900 y se encuentra disponible HOT-N-READY todo el día, todos los días.

Una pizza famosa internacionalmente en Bogotá y Cali

“Cheesy Crust es un producto reconocido en otros mercados de Little Caesars, y estamos muy emocionados por lanzar esta pizza por primera vez en Colombia”, declaró Andrés de Robina, Vicepresidente Internacional de Little Caesars Pizza. “Los clientes podrán entrar a nuestras tiendas y salir con una Deliciosa HOT-N-READY Cheesy Crust pizza a cualquier hora del día, que para clientes ocupados y sin mucho tiempo, es perfecto, así como la conveniencia de nuestro Auto-Pizza, de esta manera no tendrán que sacrificar calidad del producto por rapidez en el servicio.

El lanzamiento de Chessy Crust Pizza es para celebrar el tercer aniversario de Little Caesars en Colombia y el primer aniversario en Cali, lo que nos demuestra la dedicación y compromiso de llevar a Little Caesars a más clientes en toda Colombia.

Durante los últimos tres años, Little Caesars ha abierto un total de 14 tiendas en Bogotá y Cali, y abrirá su última y novedosa ubicación en Chía en el próximo mes.

“Han sido tres años increíbles desde que abrimos nuestras puertas en agosto de 2020. Ha sido fascinante ver como los clientes han aceptado Little Caesars en Colombia, y estamos muy entusiasmados de continuar abriendo más ubicaciones que atenderán a más clientes en todo el país” dijo Jaime Press, Country Manager de la franquicia en Colombia. “Y que mejor manera de celebrar este gran logro que con la presentación de la Cheesy Crust Pizza que seguramente, deleitará a todos nuestros clientes”.

Cheesy Crust se ofrecerá como pizza de pepperoni grande (35.5 centímetros) en las tiendas ubicadas en Bogotá (El Dorado, Calle 127, Calle 134, Calle 170, Restrepo, Javeriana, Kennedy, Lagartos, Madelena, NQS) y Cali (Roosevelt, Plaza de Toros, Caney y Avenida Sexta A), y tendrá un precio de $32.900 pesos. Los clientes también podrán adquirir el producto por Rappi (los precios pueden variar con la app). Para más información visita https://co.littlecaesars.com.