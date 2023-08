“‘Se nota’ cuando tienes hijos con esa actitud de superioridad”: descargas contra Carolina Acevedo

Ahora Carolina Acevedo se ha convertido en una mujer “famosa”, pero no precisamente por sus logros o intachables éxitos en la pantalla chica, sino por su actitud soberbia y que va en contra de los ideales de quienes buscan ser más actuales y liberales que ella.

Y es que en su reciente participación en ‘Masterchef’, la actriz y presentadora de 43 años dejó ver su lado más malvado al querer descalificar a su compañera Martha Isabel Bolaños, solo por el hecho de que ella no tiene hijos y tampoco tiene en su plan de vida ampliar su familia.

Carolina Acevedo y Martha Bolaños, las 'tóxicas' de Masterchef Celebrity Colombia 2023 (Instagram)

Esto surgió, luego de que en el reto de eliminación del reality gastronómico ambas se enfrentaron en la preparación de un plato para un grupo de niños. Aquí, la llamada “pupuchurra” aseguró que lo haría con mucho amor a pesar de que no sabe lo que es ser madre.

Carolina Acevedo es descalificada en las redes sociales

Ante esto, Carolina Acevedo respondió de forma “grosera” que “se notaba” que no tenía hijo y por eso, hasta ahora nadie le perdona su actitud, pues ella debe respetar que no todas las mujeres nacieron para ser madres. De ahí el intenso debate en las redes en la que la mayoría no le da la razón incluso, de pensar mal de quien no quieren tener hijos.

“Decidir ser mamá no te hace mejor que otra mujer, decidir no ser mamá no te hace mejor que otra mujer”, “‘se nota’ cuando tienes hijos con esa actitud de superioridad”, “Muy desafortunado, pero no muy alejado de la constante superioridad moral que creen tener algunas madres sobre las mujeres que elegimos no serlo”.

Aseguran que la verdadera villana de ‘Masterchef’ no es ‘la pupuchurra’ Foto: Twitter @VenteDigo1

A esto se le sumó el hecho de la actitud moral que ha tomado la actriz y presentadora ante este tema, pues en redes aseguran que ella no debe dársela de víctima o de mayor relevancia en su género solo porque sí decidió ampliar su familia y educar a su hijo, mientras otras mujeres como Bolaños deciden ser felices con sus otros logros personales.