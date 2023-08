Ex de Mario Duarte, actor de ‘Yo soy Betty, la Fea’ revela cómo es como pareja Fotos: Instagram @yo_soy_betty_la_fea_

Aunque no se sabe qué pasará con Nicolás Mora y aparente regreso a la tercera parte de ‘Yo soy Betty, la Fea’ han surgido una gran cantidad de detalles que tiene que ver con el actor Mario Duarte quien se ha convertido en todo un galán que enamora a todas.

Y precisamente uno de los datos que sorprendió a muchos es que una ex habló de cómo le fue en su relación con este colombiano que al parecer, se está haciendo de “rogar”, pues ante la insistencia de su retorno a la famosa novela, no devela detalles de qué decisión tomará para alegrar a sus fans.

“Nicolás Mora, mientras más viejo, más las enamora”: así luce el actor Mario Duarte de ‘Yo soy Bett,y la Fea’ Foto: Instagram @marioduartelt

Esto lo ha vuelto muy enigmático y hasta interesante para algunas usuarias que han estado muy inquietas sobre su actual estado emocional y cómo es él realmente, ya que poco se sabe de su vida privada. Por eso, la actriz Paula Estrada contó cómo le fue cuando estuvo de amores con este galán de 58 años.

Revelan pasado amoroso de Actor de ‘Yo soy Betty, la Fea’

En una reciente entrevista en el canal de Youtube de Diva Rebeca, que le realizarán a Paula Estrada ofreció detalles de cómo fue su experiencia con Mario Duarte, actor de ‘Yo soy Betty, la Fea’ y famoso por interpretar a Nicolás Mora.

Ahí ella aseguró que no le fue nada fácil seguirle el ritmo, ya que es un hombre muy ocupado y entregado a sus proyectos. “Yo en ese momento no estaba bien conmigo misma, porque para uno permitirse estar en una relación en la que no le estén dando el amor que uno quiere, pues es porque uno está también mal consigo mismo”.

Eso sorprendió a quienes nunca imaginarían que este muy tímido y reservado galán fuese tan complejo, sin embargo, alegó que le brindó un muy lindo amor al que ella no estaba preparada emocionalmente y por eso no funcionó.

“...Él me enseñó muchísimas cosas, porque esos son amores maestros, y uno aprende mucho y coge mucho nivel”, añadió la actriz alegando que es un hombre muy maduro de bue corazón y entregado a su carrera.

¿Se volverá sexy como en la vida real? Nicolás Mora y sus insólitas condiciones para regresar a ‘Yo Soy Betty, la Fea’ Foto: Instagram @marioduartedlt @yo_soy_betty_la_fea_

Con eso, deja ver que este actor lleva una vida muy bohemia en la que está plenamente enfocado en salir adelante con sus ideas e inquietudes artísticas, pero que también está dispuesto a cautivar con su talento tal y como lo ha ido haciendo en sus redes sociales a pesar de estar tan alejado del “boom” de la novela en la que esperan verlo de regreso.