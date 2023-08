No pegan una en ‘Yo me Llamo’: este participante se cree más artista que el cantante original Foto: Canal Caracol

Una vez más en ‘Yo me Llamo’ surge una decepción, así como una fuerte polémica que deja enseñanzas en el resto de los participantes.

Y esto tiene que ver con la reciente interpretación del doble de Pipe Bueno que fue eliminado, porque su ego no lo dejaba ni caminar, sobre todo, porque él mismo se halagó y aseguró que era el mejor. Esto molestó al estricto jurado conformado por: Amparo Grisales, César Escola y el intérprete de ‘No voy a morir’.

No pegan una en ‘Yo me Llamo’: este participante se cree más artista que el cantante original Foto: Instagram @yomellamo

Ellos no dudaron en expresar lo bien que el concursante estudió y presentó a este cantante, pero hubo un factor en el que no trabajó y fue en el de la humildad, ya que éste una vez que culminó su show expresó: “La verdad es que tengo una locura de parecido. Me parezco a él en la forma de caminar, de mirar… Pipe es bien vanidoso al igual que yo. Me envían corazoncitos y me dicen: ‘Pipe, qué rico que estás. Qué cuerpazo’. Pipe es muy coqueto y yo también lo soy”.

Doble de Pipe Bueno se pasa de soberbio y orgulloso en ‘Yo me Llamo’

Ante esto, el jurado de ‘Yo me Llamo’ no dudó en reaccionar y efectivamente asegurar que ha trabajado muy bien al artista, pero que no trabajó en la voz que el cantante ya ha cambiado y madurado con el paso de los años.

“Te voy a aplaudir por haber trabajado en estudiar cada movimiento de Pipe, la cara y cómo lo manejaste. Pipe Bueno ha tenido una transición en estos años de carrera y ha tenido un cambio de voz. Ya no es la voz que escuchamos en los primeros discos”, añadió Escola quien al igual que Grisales reiteraron que se quedó con la voz que el cantante tenía a inicios de su carrera.

Yo me llamo Captura de pantalla caracol Yo me llamo

A esto se le sumó la opinión de Bueno que le dio una buena calificación sobre su presentación, pero para sorpresa de muchos éste no avanzó, fue eliminado y la mayoría opinó que eso se debió a su egocentrismo. “Su vanidad fue tanta que lo eliminaron”, dijeron en las redes.