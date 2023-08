A mujer que le negaron la visa americana reveló qué preguntas le hicieron para que usted no haga lo mismo Fotos: Tiktok @maurabertelnarvaez

Una vez más TikTok sirvió de vitrina para conocer hasta cómo evitar que le nieguen la visa americana a quienes viajan a Colombia para solicitarla. Tal es el caso de una joven que contó su experiencia para que otros no pasen por la misma situación.

Y es que la joven que se identifica como Maura Bertel se dio a la tarea de contar todo lo que experimentó al momento de la entrevista en la que indagaron sobre el motivo por el que quería viajar a los Estados Unidos, así como detalles de su profesión y hasta de la situación legal de sus padres quienes son migrantes y residen actualmente en Ecuador.

Todo ello fue respondido, a su criterio, con mucha honestidad, porque esta chica aseguró que solo quiere ir de paseo a tierras americanas y no mudarse por completo. Incluso, dio instrucciones sobre lo que se debería tomar en cuenta al momento de presentar sus papeles o exponer su realidad ante la embajada.

Le negaron la visa, pero quiere ayudar a otros a que no cometan errores en la entrevista en la embajada

“¿Motivo del viaje?, ¿Qué países he visitado?, ¿Por qué, ganando tanto dinero, no ha ido a Europa?, ¿Tiene familia en Estados Unidos?, ¿Tiene propiedades?, ¿Dónde vivían mi papá, mi mamá y mis hermanos?”. Esas fueron tan solo algunas de las preguntas que le hicieron a Bertel quien además le explicó al entrevistador el motivo por el que no ejerce su profesión como abogada.

Sobre todo porque al ser abordada sobre ello, explicó que su carrera no le da los ingresos suficientes para vivir y por ello consolidó un negocio e emprendimiento familiar que sí la sustenta y es lo que le ha permitido hacer incluso la solicitud de la visa para viajar. Ante esto, aseguró que le expresaron el por qué mejor no viaja a Europa a lo que ella respondió, que era porque no quería ir allá.

A esto le siguieron una gran cantidad de reacciones, opiniones y hasta chistes en los que le indicaron a Maura que mejor tome como destino Canadá u otros lugares como Australia, ya que no suelen ser tan exigentes en el ingreso, sin embargo, ella dijo que es obvio que no posee los recursos para ir más allá y por eso, seguirá insistiendo hasta obtener su visa americana.

“Así que si a usted le dicen no, no lleve papeles, ¡mentiras!; llévelos, porque alguna cosa le piden”, añadió esta joven quien además hizo énfasis en que cada persona ante esta entrevista debe ser honesta, porque esta segura que cuando uno se sienta ante ellos, ya saben gran parte de la información de cada uno y por eso no es bueno mentir sobre todo si se tienen padres o algún familiar que ha migrado.