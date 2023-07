“Cuidadito”: advierten a Esteban Santos de no serle infiel a Gabriela Tafur en redes

Después de 3 años de relación y de comprometerse, la relación de Rauw Alejandro y Rosalía llegó a su fin.

“Las fuentes dicen que, a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso”, según reveló People el pasado martes 25 de julio.

Las cosas no estaban bien y sus fanáticos lo presentían: Rosalía se veía muy triste en sus conciertos durante estos últimos días como parte de su gira Motomami, pero muchos aseguran que no era la misma de siempre.

Además, a la expareja la notaban bastante distantes en los últimos días, pues no publicaron ni una foto, y ya se sabe que fue gracias a la infidelidad del puertorriqueño con la antioqueña Valeria Duque, lo que provocó la ruptura de la relación.

Ahora, con esta ola de nuevas rupturas que se están viendo en el mundo del entretenimiento, con celebridades del calibre de Taylor Swift, Ariana Grande, Shakira y Sofía Vergara, se suma Rosalía a la lista.

Y en Colombia ya le están advirtiendo a una pareja que es muy querida y que lleva bastante tiempo juntos, “que ni se les ocurra terminar”.

Desde ya le advierten a Esteban Santos de no serle infiel a Gabriela Tafur en redes

Son muchas las personalidades que se manifestaron de una forma u otra ante el anuncio de la infidelidad cometida por Rauw Alejandro.

Entre estos, estuvo el hijo del exmandatario Juan Manuel Santos, Esteban Santos, quien lleva una relación duradera con la modelo Gabriela Tafur.

Después de que Santos enviara una indirecta ante la situación, los cibernautas no dudaron en hacerle saber que queda advertido y no puede “hacerle daño” ni serle infiel a su actual pareja, porque si no “pagará las consecuencias”.

Este fue el mensaje de Esteban Santos enviado a traves de su cuenta de Twitter referente a la polémica actual entre Rauw Alejandro, Rosalía y la colombiana Valeria Duque:

Uno tratando de vencer el chisme pero después te acuerdas que vives en Colombia. Ay amá… — Esteban Santos (@EstebanSantos10) July 25, 2023

“Mucho cuidadito Esteban con salir con alguna maricada o con montarle los cachos a mi reina Tafur porque ahí si te toca irte a buscar una maestría al otro lado del charco”, “Ojito usted con hacer alguna embarrada porque aquí nada se nos escapa”, “Ojo con ponerle cachos a Gabriela que acá se sabe todo y lo funamos, oyó?”, fueron algunos de los comentarios que le enviaron.