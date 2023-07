Asi se despidió el elenco de “Ana de Nadie” de las pantallas de los televidentes

Otro producto que va arruinar RCN: “por favor que no termine mal ‘Ana de Nadie’ Foto: Instagram @anadenadie_rcn

La historia de la exitosa telenovela ‘Ana de nadie’, la cual está protagonizada por Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello, y es emitida por el Canal RCN, emitirá el 25 de julio capítulo final.

Y es que todos los fieles televidentes de esta producción se preguntan cómo será el cierre de la historia de amor entre Ana y Joaquín, y si es que Horacio recibirá una nueva oportunidad por parte de la madre de sus hijos. Esto, tras la muerte de la mamá de la protagonista.

Según ya el anuncio oficial dado por el Canal RCN, el último capítulo final de la telenovela será el martes 25 de julio de 2023, y en su reemplazo llegará como de costumbre, una nueva telenovela original.

El nombre de la nueva producción será ‘Tía Alison’, y se estrenará al aire el miércoles 26 de julio. Esta nueva historia estará protagonizada por Rodrigo Candamil, Juliette Pardau, Margalida Castro, Manuela González, y otros.

Según ‘Rating Colombia’, se mantuvo en el primer puesto de producciones del canal, y ocupó el tercer puesto en general después del ‘Desafío The Box’ y Noticias Caracol.

Por esta razón, el elenco no tuvo sino un ultimo mensaje que darle a su fiel audiencia, por engancharse y amar la historia que se hizo con mucha pasión. Cabe recordar que la producción no volverá para una segunda temporada.

El sentido mensaje que el elenco de ‘Ana de Nadie’ le envió a sus televidentes

Por medio de la cuenta de Instagram del Canal RCN, los protagonistas de la exitosa novela le enviaron un mensaje de agradecimiento a todos los que sintonizaron esta historia a lo largo de sus 94 capítulos.

Esto, mientras se encontraban en una fiesta, y entre los que agradecieron se puede ver a la estrella de la historia, Paola Turbay y a Adriana Arango, coprotagonista de la telenovela.

“Ojalá Ana quede con Joaquín porque todos los televidentes esperamos eso y trasnochamos y nos vimos cada capítulo para eso porque si no quedan juntos pues entonces el tiempo fue perdido”, “Gracias a ustedes por darnos una novela que sinceramente no hubo capitulo que me aburriera...”; o “Lastima que se acabe, soñaba con que llegara la noche para deleitarme viéndolos” fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la producción.

La razón por la que la telenovela de RCN ‘Ana de Nadie’ fue tan corta

Con la llegada del streaming, las producciones han tenido que cambiar sus formatos y su forma de emisión. Antes, en novelas como las mencionadas anteriormente, la historia podia durar hasta un año y se tenia mucha tela por cortar antes de darle un cierre definitivo.

A esto se le suma que muy pocas, si es que casi ninguna, volvía para una segunda tanda de capítulos o una segunda temporada completa, como lo hizo ‘Betty’, lanzando ‘Ecomoda’ un tiempo después y que terminó siendo un completo desastre en audiencia.

Pero hora ls series en realidad no superan los 10 o 15 capítulos por temporada, y en producciones colombianas ya no es posible desarrollar una historia de mas de 100 capítulos, puesto que las producciones después de ser emitidas en television, son distribuidas en plataformas como Netflix o Prime Video.

Se espera que “Ana de Nadie” llegue pronto a alguna plataforma de streaming en los siguientes meses.