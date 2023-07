Lugares Pet Friendly en Bogotá: trabajar con sus perros ya no será un problema vaya a donde vaya

Ya para los últimos años de la década de 2010 se replanteaba el rol de la mascota como principal integrante del ámbito familiar. Así, en un panorama de trabajo y vivienda precarizada, con menos ganancias por parte de los millennials y generaciones subsiguientes, y en los que no se permiten ni quieren tener hijos, las mascotas han suplido esa familia tradicional.

De hecho, para corte 2022, según el Dane, en el país 67% de los hogares, con niños o no, conviven al menos con un animal de compañía. Es decir, 4,4 millones de familias.

Familias que en la pandemia, por supuesto, estuvieron acompañadas por ellos y también cambiaron sus modos de vivir y trabajar. Esto, sea en home office, o en lugares como los coworkings, que a pesar de la pandemia, lograron sobrevivir como modelo de negocio. O de forma híbrida.

Y a pesar de que aún muchos lugares restrinjan a los perros (un 37% de dueños en Estados Unidos acortaba sus vacaciones por cuidar a sus perros, por ejemplo) otros, sin embargo, están entendiendo que para cierto tipo de trabajador , la compañía de toda su ‘familia’ es indispensable.

Porque, si cambió la empresa, y hasta el cómo trabajamos (mayormente en casa), ¿por qué no tener nuestra mascota al lado?

“El 85.8% de nuestros encuestados en Colombia manifiesta sentirse más feliz compartiendo su jornada de trabajo entre la oficina y el home office. Esto incide más con poblaciones más jóvenes como los millennials: el 64,8% de los encuestados mencionó que no estaría dispuesto a regresar a la presencialidad, pero respecto al modelo híbrido, el 66% considera que su productividad ha aumentado; el 43,5% considera que tiene mayor compromiso y lealtad hacia su empresa; el 88,7% tiene mayor tiempo de calidad con su familia y amigos; y el 83.8% cuenta con un mejor balance entre su vida personal y profesional. Además, más del 90% de los encuestados aseguran que uno de los mayores retos y desventajas del trabajo 100% presencial es el tiempo desperdiciado en traslados.”, explicó Karen Scarpetta, Directora General para Latinoamérica de WeWork.

Añadido a esto, en Colombia la tendencia comienza a cambiar, más cuando el 60% de los hogares en el país tiene perros y que ha sido un mercado que se comienza a expandir. Es por eso que lugares como los coworkings ya dan reglas, espacios y hasta incentivos para traer a los animales al trabajo, como en WeWork, la compañía referente en trabajo flexible a nivel mundial y que, basada en estudios como los de la consultora Waltham, muestra cómo tener las mascotas al lado incrementa un 61% la productividad.

Esto, por la reducción de estrés en el lugar donde la personas se desempeñan y en el que se revela cómo ha cambiado esa cultura corporativa, que pasó de la rigidez a las relaciones más horizontales entre colegas.

“Nuestros edificios son amigables para las mascotas, de tal manera que el trabajador pueda encontrar balance entre su trabajo y su vida personal. Igualmente, siempre hemos querido buscar la manera más amena, feliz y cómoda para trabajar, para que esto sea siempre algo divertido y no una imposición. Por supuesto, las cifras a nivel global nos revelan cómo se incrementó la tenencia de mascotas y también cómo cambió el trabajo, por lo que los mismos trabajadores ya demandan poder llevar a sus mascotas, y tenemos las adecuaciones para que ellas estén felices. Desde agua, hasta una terraza donde pueden jugar y correr”, le explica a NUEVA MUJER Maria Hoyos, Gerente de Comunicaciones y Márketing de WeWork Suramérica.

Hoyos explica que la única regla que se tiene en WeWork es que en las zonas comunes se tenga correa. Y en cuanto a quienes no soportan los ruidos que evidentemente hacen los perros, más que todo, se espera que el dueño pueda estar en un espacio privado dentro del coworking, aunque el espacio está adecuado para evitar esas molestias.

Por supuesto, no se cobra una tarifa especial para los colaboradores por tener a su mascota a su lado. Por eso, si usted es nómada digital, puede pagar una membresía All Access Plus por 600 mil pesos al mes con todas las facilidades, incluida la de un espacio dispuesto para su mascota.

“Vemos que con los nómadas digitales, que es una tendencia creciente, esto también se adecúa. Y por esta tarifa pueden venir con sus mascotas y pueden adaptarse a las necesidades de su trabajo”, afirma Hoyos.

¿Dónde queda?

We Work Oficina Usaquén: Cra. 7 #116- 50

We Work Oficina carrera 19: Av. Cra 19 #100-45

Pero si de trabajar a solas se trata…

Hay gente que, sin embargo, quedó con ansiedad social desde la pandemia y prefiere su espacio, su silencio y su intimidad. Es por eso que cuando viaja con sus mascotas, puede acceder a hoteles pet friendly, donde puede trabajar en una cómoda cama al lado de sus hijos perrunos o gatunos.

Este es el caso del Hotel Novotel Bogotá del parque de la 93, que ya no tiene restricciones para los viajeros, que muchas veces encuentran pocos lugares de hospedaje y trabajo si están con sus mascotas.

Tiene 139 habitaciones, una sala de masajes y un gimnasio de 24 horas, así como un restaurante de cocina de autor abierto al público, y por supuesto, terraza, donde las mascotas pueden divertirse mientras usted bebe un cóctel de autor o una cerveza artesanal.

¿Dónde queda?

Cl. 93 #12 41