Shakira no quiso: Clara Chía habría enloquecido a Piqué porque hasta ‘quiere con mujeres’

Clara Chía Martí, ahí donde la ven, al parecer resultaría más liberal que Madonna en los días en que la cantante era un ícono y escándalo sexual al mismo tiempo. Y todo porque quizás, a diferencia de Shakira, hasta podría experimentar con mujeres

Es decir, no le pondría problemas a Piqué que tuviera otras novias bajo su consentimiento. O eso es lo que al menos sostienen en ‘El Nacional’ de Barcelona, diario que es más cercano a las andanzas de la nueva novia de Piqué.

Todo comenzó a encajar, según algunos chismosos, cuando la página oficial que la ama por alguna extraña razón, “Fan de Clara Chía Martí y Gerard Piqué” mostró que Clara Chía sigue una cuenta que está a favor del poliamor. Y por eso es que no puso ningún problema cuando Piqué supuestamente estuvo con Julia Puig.

La cuenta de poliamor que sigue Clara Chia

Esta cuenta ha recibido likes por parte de Martí. Y de hecho, en el tuit de la cuenta fan se lee lo siguiente:

“Clara y la no monogamia. Clara Chía está a favor de las relaciones éticas NO monógamas. Se sigue mutuamente con esta cuenta de IG (@thepolyspot) que habla sobre la NO monogamia y que publica dibujos sobre el tema, y le da likes a muchas de sus publicaciones”.

¿Será por eso que el Piqué se fue con ‘2 de 23′ literalmente?

Shakira siempre ha sido más conservadora, al menos hasta ahora comienza su etapa de mujer soltera tipo ‘Sex and the City’ que va en varias salidas.

Pero no se compararía con Clara Chía, que se vería un poco - más bien bastante-liberal en cuanto a experimentar con su sexualidad. Y también se rumorea que ella también le iría un poco a experimentar con las mujeres.

Dicen que Clara Chia es la protagonista de esta foto

De hecho, algunos medios sugieren que ella estuvo besando a otra mujer, aunque no hay pruebas. Esto, porque se viralizó una foto en la que aparecería ella (o una mujer muy parecida), por lo que ella podría ser bisexual. Pero todas son especulaciones.