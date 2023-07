“Es un loco peligroso”: viralizan imágenes en las que presuntamente Anuel golpea a Karol G

El video en el que presuntamente Anuel golpea a Karol G se viralizó inmediatamente luego de que Yailin, lo publicara en sus redes sociales como otra prueba más de que el cantante puertorriqueño no es de fiar.

Incluso esto respaldó la teoría que muchos manejan sobre la agresividad que éste siempre demuestra y por las que ha sido considerado por los usuarios en redes hasta como “un loco peligroso”. Y aunque para muchos estas imágenes no expresan al 100% algún tipo de violencia que atentara con la vida de la cantante paisa, sí permitió sacar conclusiones de su ruptura.

Por eso, no es de extrañar que otra de las ex más polémicas del intérprete de ‘La llevo al cielo’ lo dejara al descubierto al mostrar esas imágenes que tienen fecha de 2019 y en las que se ven la “Bichota” sintiéndose amenazada ante los gestos agresivos del puertorriqueño.

¿Anuel golpea a Karol G?

Y aunque muchos aseguran que el video en el que se muestra que Anuel golpea a Karol G presuntamente podría tratarse de un plan de venganza de Yailin, la más viral quien también lo acusó por agresión y humillaciones durante su relación, no hay quien hasta ahora confirme si la cantante colombiana realmente padeció tras este tipo de acciones.

Esto también levantó la premisa de que ella también sufrió por amor tal como le pasó a Shakira con Piqué quien no valoró su amor y ahora que la perdió podría estar arrepentido de ello, sobre todo, porque no la supo defender de su madre Montserrat Bernabeu, quien la manipulaba y agredía sin medir las consecuencias de sus actos.

Shakira y Montserrat Bernabeu (Especial )

Por eso, al develarse este video del pasado de Karol G y Anuel no hay quien no haya reaccionado a ello. “Es un loco peligroso”, “Yo creo que después de eso le pegó”, “Pobre Karol, no se merecía eso” “Ella estaba aterrada”, dijeron en las redes.