Monastery presentó su NFTs en el evento Pi Apparel de Nueva York junto a Nike y Tommy Hilfiger

Ante las nuevas tendencias de la industria textil, se llevó a cabo el Pi Apparel de Nueva York, un espacio que reúne a los grandes líderes del sector para discutir sobre los desafíos que atraviesa la moda en el mundo y cómo la tecnología está transformando la industria. Uno de los principales invitados fue la marca Monastery Couture, la cual participó junto a otras compañías de la talla de Nike y Tommy Hilfiger.

Monastery es sin duda alguna, una de las marcas mas importantes en la escena urbana, es de las mas referenciadas y mencionadas en varias canciones de reggaetón. La marca experimentó un avivamiento importante después de que fuese mencionada en la canción “Monastery”, de los artistas urbanos Feid y Ryan Castro.

La marca es un símbolo de exclusividad y que se está posicionando no solo en el mundo físico sino también en el metaverso. Lo que va a la vanguardia de la industria, pues según cifras de CoinCodex, durante el inicio del 2023, la capitalización de mercado de los tokens NFT llegó a US$7.580 millones.

“La persona que tiene nuestro NFT recibe una gorra numerada del 1 al 222 con un chip NFC instalado. Cuando el celular lee este chip lleva al cliente a su número respectivo; esto permite que la prenda física esté anclada a la prenda virtual. Con este sistema es posible constatar quién emitió el producto y se pueda estar seguro que es auténtico de la marca y no una copia”, explica Luis Londoño, director de tecnología de Monastery.

En el encuentro, Londoño compartió escenario con marcas de renombre como Under Armour, Nike, Old Navy, Tommy Hilfiger, la Universidad de Minnesota y el Fashion Institute of Technology. El experto dictó la charla “Transformación de la Industria de la Moda: Apalancándose en las Experiencias Digitales de Nueva Generación”; en la que se habló sobre cómo las nuevas tecnologías revolucionan las relaciones de los clientes con las marcas, las cuales van desde de la compra inicial hasta el período de garantía.

Más allá de potencializar su presencia en el metaverso, esta creación le ofrece diferentes beneficios a los usuarios que adquieren los NFT, ya que con este activo pueden asistir a eventos privados, desbloquear prendas exclusivas así como descuentos únicos, utilizar productos digitales de la marca en el metaverso, participar en la creación de diseños, acceder a beneficios y descuentos con aliados, entre otras actividades premium para la comunidad.

“Queremos que las personas se motiven a interactuar de manera digital. Planeamos hacer un clóset virtual que le permita al usuario tomar las medidas de los hombros, el pecho, el abdomen y la espalda para que vea su avatar con las prendas ya digitalizadas. En poco tiempo esperamos que esto suceda con realidad aumentada, que no sea a través de una pantalla sino que se pueda ver el avatar en el escritorio, desplegarlo y cambiarlo”, añade el experto en tecnología.

Esta innovadora empresa que ha logrado vestir a reconocidas personalidades como James Rodríguez, Radamel Falcao, Maluma, Ryan Castro y Daddy Yankee, entre muchos otros, también participó en el Metaverse Fashion Week de la plataforma Decentraland. Además, ha patrocinado a corredores en la Fórmula 1, han realizado sesiones musicales con Djs de talla mundial y han apoyado el desarrollo de criaderos de equitación de alto nivel. La creatividad, innovación y talento de Monastery les ha permitido expandirse por diferentes países y estar en la mira de grandes inversionistas.