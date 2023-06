“¡Trabaje! dizque es de la alta burguesía”: piden a Piqué que no esté ‘mendigando’ lo que perdió Instagram: 3gerardpique

Ahora Piqué vuelve a estar en el foco de la polémica, porque más allá de las confesiones de Shakira que le estarían desestabilizando sus posibles planes de boda con Clara Chía, se ve sumergido en una exigencia que solo le generó criticas.

Y es que el español hizo una contundente declaración en la que alega que está esperando que la Federación Internacional de Tenis (ITF), le regrese parte de la inversión que él hizo para sacar adelante la Copa Davis.

Gerard Piqué es un empresario exitoso de la mano de su creación: la Kings League (Instagram: @3gerardpique)

Esta “ilógica” y “descarada” confesión la hizo a la Revista Marca de España en la que ofreció una entrevista para aclarar cuál es la actual situación de Kosmos y de sus proyectos como La Kings League.

Las confesiones de Shakira resultaron más amigables y coherentes que las de Piqué

Hasta ahora Piqué se había mantenido muy bajo perfil, pero ahora que las confesiones de Shakira salieron a la luz pública y que en su vida personal están generándose algunos percances, el español se defiende tratando de exigir la suma de 50 millones de dólares como indemnización.

Y es que a su criterio el grupo empresarial Kosmos que él lidera estaría exigiendo lo que se merece tras reclama el desacuerdo para continuar con la organización de la Copa Davis.

Archivo - Sorteo de las Finales de la Copa Davis. KOSMOS - Archivo

“Tras la rescisión por parte de la ITF ahora existe un litigio entre nosotros en el que reclamamos hasta 50 millones de dólares”, dijo el deportista en la entrevista que le hiciera la Revista Marca.

Ante esto, no tardaron las críticas y más duros comentarios sobre su “reclamo” en el que lo catalogaron hasta de “miserable”.

Gerard Piqué sigue mostrando su peor versión. (Instagram @3gerardpique / Captura)

“Ma..ca trabaje no que es de la alta burguesía jjaaaa”, “Esto es lo que faltaba, es un ladrón”, “Se nota que no tiene dinero”, fueron algunos comentarios que surgieron en las redes en las que no lo perdonaron por considerar insólita su petición.