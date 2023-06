Actriz colombiana narró como la migración mexicana “la secuestró” y los maltratos que pasó

La actriz bogotana Viviana Santos, sumó su experiencia a las de miles de colombianos que han sido maltratados por la migración de México al querer ingresar allí.

Según sus palabras, el pasado 14 de junio ella viajó a dicho país y al llegar, en migración le preguntaron porque deseaba ingresar ay ella afirmó que era por turismo, y aclaró que fue residente legal antes.

Esta actriz que ha hecho papeles en producciones como ‘La venganza de Analía’ y ‘Tu voz estéreo’, dijo que además le enseñó como todos sus papeles estaban en orden, junto a sus pasaporte, ya que tenía uno nuevo y cargaba el anterior pues allí tenía su visa estadounidense, mostrando así que no tenia intenciones ilegales detrás.

Pero las autoridades migratorias la pasaron a otra entrevista y allí le quitaron sus pasaportes y su celular.

Cuenta que luego de una hora y media, las autoridades mexicanas le regresaron su celular un momento y aprovechó para enviarle un mensaje a su amigo que la esperaba afuera del aeropuerto.

“Le alcancé a enviar un audio a un amigo que me iba a recoger. [Le dije] me tienen retenida y el de migración me dice: ‘No puedes comunicarte con nadie y no puedes hacer nada en el celular’”, contó por medio de su video publicado en TikTok.

Santos señaló además que a todo lo que le preguntaban, ella demostraba como sus documentos eran verificables, pero aun así le negaron la entrada al país.

Le avisaron que no la dejarían entrar a México y la devolverían a Colombia. Sin embargo, ahí no termina el drama de la actriz.

“Me dicen: ‘Has sido rechazada de México, no has sido deportada y no puedes entrar. De ahora en adelante la aerolínea se hace cargo de ti y de ellos depende que vuelvas a tu país, que comas’”, fue la respuesta que las autoridades migratorias le dieron.

La llevaron a un cuarto sin la poder pronunciar palabra, aunque alcanzó a pedir que le explicaran lo sucedo y la razón por la que se le iba a deporta. Según la persona de migración, debido a que “el amigo de ella en México no había contestado el teléfono” es que no pudieron ‘confirmar’ su información.

“¡Mentira! Yo sabía que mi amigo estaba pendiente ahí afuera porque cuando le envié el mensaje ahí mismo contestó. Ahorita que estoy afuera sé que mi amigo estuvo las mismas 12 o 13 horas afuera del aeropuerto hablando con la aerolínea, con migración y nunca lo llamaron”, afirmó la colombiana.

Allí permaneció encerrada junto a otras personas, despojada también de sus pertenencias por las autoridades migratorias.

“Estaba completamente muerta del susto, me dio mucho miedo no saber cuánto tiempo iba a durar ahí encerrada. No sabía en qué momento iba a poder avisarle a mi familia, no sabía cuándo iba a comer y comencé a llorar […]. Estaba secuestrada. Estaba privada de la libertad como si fuera una delincuente, pero no lo era”, agregó.

Acá, se puede escuchar la historia completa de la pesadilla que vivió Santos y como terminó saliendo de ese ‘calvario’: