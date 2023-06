Nadie quiere ver a ‘Tino’ Asprilla luego de que éste liderara una de las cabalgatas más abominables que jamás se hayan realizado en Colombia.

Y es que durante la celebración de la Feria de Tuluá, el futbolista retomó una tradición que había sido prohibida y hasta cancelada por las autoridades gubernamentales y protectora de animales, porque va en contra de la salud y derechos de, en este caso los caballos, pues se trató del regreso de la cabalgata de Tuluá.

“Cretino e inmoral”: atacan en redes a el ‘Tino’ Asprilla por maltrato animal Foto: Captura de pantalla canal Youtube de Noticias Uno

Aquí cientos de personas se dieron a la tarea de recorrer largos kilómetros en los que no escatimaron en darle cuidados ni atenciones a sus caballos. ¿El resultado? un equino muerto, otro mutilado y cientos de ellos en condiciones deplorables.

El ‘Tino’ Asprilla fue acribillado en las redes sociales luego de la mortal cabalgata

Por eso, ante la inhumana acción el ‘Tino’ Asprilla fue sentenciado duramente en las redes sociales, pues no hay quien no le haya propinado comentarios ofensivos, tras la manera tan insensata en la que lideró esta cabalgata en la que el concejal de Cali Terry Hurtado lo catalogó de inmoral por no cumplir con las normas o cuidado de los caballos.

Esto promovió en las redes un rechazo rotundo al futbolista quien además no cumplió con las normas establecidas en este evento “atroz”, pues además de la presencia de menores de edad, también estaban haciendo uso de botellas, envases o vasos en vidrio. “Cretino e inmoral”, fueron algunas de las expresiones que le expresaron al líder de este evento.

Todo ello atentaba con la circulación de los equinos quienes fueron vistos con fuertes heridas en sus patas, deshidratados y soportando el calor sin que nadie les proporcionara alimentos ni agua.

A esto se le suma el aturdimiento que ellos llevaban durante el largo trayecto, pues la música a todo volumen no solo los enloquecía, sino que no les permitía llevar un paso adecuado y por eso se vieron afectados hasta el punto de causarle la muerte a uno de ellos.

“Cretino e inmoral”: atacan en redes a el ‘Tino’ Asprilla por maltrato animal Foto: Twitter @grojassa

Según los reportes, el caballo que murió sufrió de un trauma craneoencefálico luego de una fuerte caída que tuvo en su paso por un puente en el que no resistió más y cayó al suelo dejando así en evidencia que esta cabalgata fue la más cruel de todas.