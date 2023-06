“Sufre por Piqué pero es una blanquita en apuros”: críticas a declaraciones de Shakira en tribunal

Shakira y su escándalo por supuesto fraude a La Hacienda Pública española no tiene fin por el momento y sus recientes declaraciones ante el tribunal han hecho que las redes exploten en comentarios.

La colombiana está siendo acusada de evasión de impuestos por un valor de 14,5 millones de euros, pero su defensa siempre ha sido que ella no vivía en España entre los años 2012 y 2014. A pesar de que Shakira terminó pagando la cifra con intereses, se le procesó un juicio y tuvo que dar sus declaraciones.

Shakira

Parte de su historia dada en la audiencia giró alrededor de su antigua relación con Gerard Piqué, pues el fue la única razón por la que ella se mudó a España y ella afirma que no se estableció definitivamente allí hasta el año 2015, por lo que no podía ser considerada como residente fiscal.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, aseguró la artista en las declaraciones dadas en el juicio y que fueron reveladas a través del medio El País.

Sin embargo, en las declaraciones entregadas por el medio, uno de los extractos dejó atónitos a todos, por la manera en que ella se expresa de las mujeres indígenas.

Si bien otras declaraciones como el uso de su avión privado entre otras, fueron sumamente criticados, esta última fue la que más críticas le ha costado hasta el momento.

“Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje a la sala de parto. Parí y me llevé a mi niño recién nacido. Lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados, como esas mamás indígenas que llevan a sus niños a cuestas” afirmó Shakira en el tribunal en medio de su juicio fiscal.

“Blanquita en apuros”: las duras críticas contra Shakira por la forma en que se refirió a las mujeres indígenas en su audiencia fiscal en España

Los comentarios no se hicieron esperar al momento de hacerle saber a Shakira que sus palabras fueron “insensibles” y hasta racistas para muchos, pues la posición y el poder económico que la barranquillera posee no tiene comparación alguna con las condiciones en que las comunidades indígenas deben vivir.

Shakira tiene el privilegio de vivir en el país que desee y costearse los mejores lujos de la vida gracias a su fortuna, y esa comparación con las mujeres indígenas solo para probar un punto, para muchos fue “caer muy bajo”.

Estos son los comentarios que abundan frente a las declaraciones de Shakira:

“Los ricos sacando excusas para evadir impuestos es algo lamentable, obrera y también algo así como mamá indígena”, “Ahora es que no andaba con servidumbre.”, “Horribles estas afirmaciones y estos símiles que hace Shakira en el juzgado. ¿Cómo te vas a comparar con obreros e indígenas?” o “JAJAJAJAJAJA nomames Shakira autollamándose obrera y comprándose con las mujeres indígenas por llevar a su hijo con ella. La pinche audacia”