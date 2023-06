“Celebralo curramba”: a Diego Saenz le dan delantal negro en MasterChef y piden que sea el siguiente

Las personalidades de los concursantes siguen saliendo a flote con el pasar de los episodios de MasterChef Colombia 2023, y ya no solo hay una ‘tóxica’ que se llevó el fastidio de los televidentes por su ‘pésima’ actitud, pero ya no sería la única con el fastidio que le tienen a Diego Saenz.

Las redes sociales celebraron al ver que Diego Saenz, de 36 años, se llevó el para nada envidiado delantal negro en la ultima competencia transmitida, pues en varias ocasiones ha demostrado muchas actitudes ‘reprochables’ que también lograron hacer que el publico le cogiera fastidio.

En varias ocasiones, a Saenz se le ha tildado de ser un ‘infantil’, ‘inmaduro’, ridículo’ y ‘tóxico’, por las actitudes que le demuestra a sus compañeros de competencia y hasta con los propios jurados, y su aceptación del delantal negro por su falta de tecnica para cocinar, lo dejó en evidencia.

Tras las inolvidables peleas que desató Carolina Acevedo en el primer capítulo, parece que ahora entre estos dos personaje estará el titulo del mas ‘odiado’ de toda la temporada.

Desde su ingreso al programa él solo ha manifestado su pesar por haberse incluido en la nueva temporada, pues a su criterio, ni él sabe qué hace ahí, pues de cocina sabe muy poco.

Esto solo termina por avivar los comentarios en contra del reality culinario del Canal RCN y de lo ‘flojo’ que se volvió en esta temporada. Acá algunos comentarios:

“Ojalá Diego Sáenz salga de MasterChef, porque ya no lo soportooooo”; “Diego Sáenz es un completo inmaduro con esas actitudes cuando le toca delantal negro.”, “Hay que saber perder, por sobrado y no reconocer los errores es que le va mal”, “ay me cae re mal ese diego saenz saquen a ese fastidioso”; fueron algunos de los duros comentarios que reprobaron la personalidad de Saenz, e incluso de su propia pareja.

Eso es lo que han comentado los televidentes a través de las redes sociales, pues consideran que este periodista que se destaca realizando entrevistas a importantes personalidades deportivas, tiene actitudes bastante egocéntricas y no tiene idea de como preparar un plato, lo que debería ser fundamental para hacer parte de esta competencia.

Además de que las imprudencias que dice y hace suelen generar incomodidad entre el resto de los participantes, y por eso el público no se loa cuanto más y piden que el sea el próximo eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2023′,