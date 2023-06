Sigue ‘insoportable’ como en “Yo soy Betty, la fea”: la ‘Pupuchurra’ no encaja en ‘Masterchef 2023′ Fotos: Instagram @marthaisabelii @yosoybettylafeaoficial

Quien vio “Yo soy Betty, la fea” podrá identificar fácilmente a Martha Isabel Bolaños, mejor conocida como ‘la Puchurra’ que en esta temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2023′ está igual de “insoportable” que su papel en la novela.

Y es que a criterio de la audiencia, esta actriz no “encaja” en esta nueva entrega del reality gastronómico, pues no osee ni la paciencia, ni mucho menos el potencial para hacer ricas recetas.

Incluso, hay quienes aseguran en las redes sociales que ella es como un “relleno”, pues solo sabe exagerar, así como pegar gritos en la cocina, pues si algo ha reiterado ella en sus entrevistas es que “se le quema hasta el agua” y no sabe manipular los implementos de cocina.

Actriz de “Yo soy Betty, la fea” está “fastidiando” a la audiencia de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2023

“Esta es la tercera vez que me invitaban a ‘Masterchef Celebrity Colombia 2023′ y siempre respondía que a qué iba a ir si no sabía cocinar y veía a la gente sufrir mucho y bueno ya me tienen ahí dentro”.

Eso fue lo que dijo en entrevistas previas a su ingreso al programa y así lo reseñó el portal El Colombiano, en el que también queda claro que la recordada ‘Puchurra’ es la participante que más maldad posee, pues ella solo estará ahí para pelear.

Por eso, no es de extrañar que tras la transmisión de cada capítulo solo reciba comentarios en contra, pues a la mayoría les resulta “insoportable” cada una de sus intervenciones, tal y como lo era su personaje.

“Pesada que es esa mujer”, “Espero la eliminen pronto”. Esos son algunos de los comentarios que ha recibido esta actriz de “Yo soy Betty, la fea” quien sigue sin gozar con el cariño del público.

Y es que desde el estreno de la novela escrita por Fernando Gaitán, su rol nunca gustó a la audiencia. Y ahora en ‘Masterchef’ se repite la misma historia.