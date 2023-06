“Ojalá ponga la bruja en el balcón”: piden a Shakira que atormente a su exsuegra mientras esté en Barcelona

Luego de la intensa ruptura y el escandalo mediático que generó la ruptura de Shakira y Piqué, ella logró huir del caos con sus hijos y establecer una vida en Miami, y una de las mas disgustadas fue la abuela de sus hijos. ¿cómo reaccionó a ello Montserrat Bernabeu, ex suegra de la colombiana? les contamos.

Shakira, a pesar de que tuvo que volar de emergencia a Cartagena, Colombia, para la cirugía de su padre, donde también se le criticó por no elegir otro país con una mejor prestación de salud, regresó por tiempo indefinido a Barcelona, y se le ha visto socializar mucho por estos días allí.

Además de eso, no alquiló otra residencia en Barcelona, sino que se volvió a instalar en la casa de los padres de Piqué, justamente de donde la echaron tan solo hace un mes, y su exsuegra está ‘que se revuelca’ de la ira.

Shakira La madre de Piqué fue analizada por una experta en lenguaje corporal (David Ramo / Gareth Cattermole/Getty Images)

Así reaccionó la mamá de Piqué al saber que Shakira se reinstaló en su casa

Después de saberse que Shakira ya está instalada en la ciudad y no le ha importado pasarle por la cara el ‘upgrade’ que tuvo en su vida a sus expareja y su exsuegros, pues aparentemente dio un paseo con el piloto Lewis Hamilton,

Fue gracias al periodista español Jordi Martín, que se supo la reacción de Monserrat ante el regreso de la barranquillera.

“Shakira ya instalada de nuevo. ¿Temes que te vuelvan a poner a la bruja dirigida a la casa?”, le gritaba el paparazzi a la mamá de Piqué.

Justamente, eso es lo que los fans de Shakira esperan que la colombiana le haga a su ex suegra y le siga ‘pasando factura’ por haberla traicionado , permitiendo que su hijo metiera a la ‘a moza’ a la casa.

“Ojalá Shakira no se haya regresado de Barcelona sin haberle puesto nuevamente, a su ex suegra, la brujita en el balcón.”, “Lo mejor que le pasó fue darse cuenta de los vampiros energéticos que tenía a su alrededor: su ex y su ex suegra”, “queremos la bruja de vuelta” o “No hay necesidad de que Shakira vuelva a colocarle la bruja, porque “la bruja” es Monserrat”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Hasta el momento, no se sabe cuánto tiempo estará Shakira en España.

Hamilton le hace un regalo muy seductor a Shakira

Por eso, las redes colapsaron, ya que hay quienes aseguran que “El que regala para vestir, puede desvestir”, por eso existe la firma idea de que entre Hamilton y Shakira hay más que una buena amistad.

Por si fuera poco, el piloto de Fórmula 1 también ha demostrado lo poderoso y millonario que es, ya que no dudó en organizar para su primer encuentro, un paseo en una yate que es de su propiedad para que la barranquillera pudiera “despejar su mente” y pasarla bien a su lado.