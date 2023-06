“Yo te la cuido, Piquecito”: burlas al encuentro con Hamilton.

Muy al estilo Paola Jara, ahora los usuarios de las redes sociales se burlan de Piqué al filtrarse la imagen en la que estrechó manos y un grato momento con Lewis Hamilton, la nueva posible pareja de Shakira. Por eso, le advierten que ya la colombiana tiene quién la cuide.

Esto no solo ha levantado los más insólitos comentarios, sino también los chistes y hasta memes en los que no hay quien no humille al exjugador del Barcelona quien en 2018 se topó, sin saberlo, con su ahora posible rival. Durante ese año, ambos conversaron tan solo un rato para compartir impresiones sobre sus carreras y proyectos.

Pero también protagonizaron en Barcelona, unas escenas tiernas, pues los hijos de ambos pudieron estar con ellos y ver de cerca cómo se preparan los autos para las carreras, así como todo el ambiente previo a la competencia que se organizó el Gran Premio de España realizado en Barcelona.

Se burlan fuertemente del encuentro entre Hamilton y Piqué

Mientras eso sucedía Lewis Hamilton y Piqué decidieron reunirse para hablar sobre aspectos de sus profesiones. Esto quedó inmortalizado en una foto que hoy es más polémica que nunca, pues tras el rumor de un posible coqueteo entre su ex y el galán de la Fórmula 1, no han cesado los comentarios y opiniones de los haters del exfutbolista.

"Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa" - Loba (Shakira)#shakira y #Hamilton en un restaurante de sushi en Barcelona hoy pic.twitter.com/937Qi6I3sv — Shaki Quotes en Español ✏️ (@mr_chaguan) June 4, 2023

“Yo te la cuido Piquecito”, “Hamilton es la cosa más buena y sexy del planeta”, “Este cuento está mejor que el de Paola Jara”, “Pues está más guapo Piqué y soporten!! Y además si ya no la quería ¿Qué puede hacer? Mejor que se hayan separado ahora que aún son jóvenes y pueden rehacer su vida con otra persona”, “Hamilton se ve más joven y cuidadito que la Rata de Piqué”, son solo algunos de los comentarios que ha generado la tan recordada foto del español y el británico.