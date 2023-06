“Se ve gorda”: Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri de nuevo en redes sociales

Yina Calderón se ha destacado por ser una de las creadoras de contenido más polémicas de todas las redes sociales, sobre todo porque ha peleado con muchos otros famosos digitales. Sin embargo, una de las peleas más recordadas es con Andrea Valdiri.

A través de las redes sociales, varios usuarios le preguntaron sobre el cuidado de una cirugía como las que ella se ha realizado, así que respondió que, efectivamente, dichas cirugías deben ser cuidadas con alimentación y masajes.

Pero Yina Calderón no solo se quedó con ese comentario, sino que incluso nombró sin pena alguna a Andrea Valdiri:

“Si nosotras no nos cuidamos, esa plata se pierde, mire el caso de mis hermanas, no usan fajas, no cierran el pico, miren el caso de Andrea Valdiri que se ve gorda, entonces uno dice, ‘marica, uno puede perder la plata si no se cuida’. Se aguanta uno el dolor para no cuidarse, ‘mamola’”, terminó por decir Yina Calderón.

Usuarios se encontraron en comentarios en Instagram, unos apoyándola y otros asegurando que hablaba desde la envidia, pues para algunos es evidente que no se trata de que Andrea Valdiri haya perdido la plata, sino que ella misma lo ha hecho, sobre todo porque una práctica que no ha podido dejar ha sido la de tomar.

“Cómo alguien con tan pesimos resultados en sus cirugías puede hablar de las cirugías se otras personas. Mi pregunta es, si ella se cuida tanto, ¿por qué ingresa tanto al quirófano?”, “esta vieja está buscando que le metan la mano y la verdad prefiero ser como la Valdiri que es un hembronon y no como Yina que parece un muñeco de año viejo remendado con espantapájaros” fueron algunos comentarios en redes sociales.