¿Odio entre padre e hija?: los difíciles momentos que vivió Juanes con su hija Luna

Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como Juanes, es uno de los cantantes mas importantes en la escena musical colombiana, y en una entrevista que dio hace poco, reveló los difíciles momentos que vivió con su hija Luna.

Por estos días vivió un momento importante para todo padre y es ver a sus hijas graduarse del colegio. Paloma, su hija menor fue la mas reciente en recibir su diploma, mientras que su hija Luna lo recibió en el 2022, y en una reciente entrevista justamente contó como ha sido su relación con esta última gracias a su profesión artística.

En el podcast dirigido por Santiago Alarcón el colombiano reveló detalles de como su exitosa carrera lo llevó a distanciarse de su familia y en especial de sus hijas por algún tiempo.

Este enfriamiento se dio sobre todo con Luna cuando ella aun era adolescente, y esta es una época muy complicada en el desarrollo y el crecimiento de cualquier joven; provocando así una marcada distancia entre ambos donde no existían temas de conversación y lo único que hacían era discutir con frecuencia.

su padre y ni siquiera encontraban temas de conversación y solo discutían con facilidad, “Vida Cotidiana sale porque yo no entendía que ella se quería independizar, estaba en su rebeldía y yo no entendía eso, peleábamos, no sabía qué hacer, era duro, al punto que yo era invisible para ella, imagínate, eso a mí me mataba, yo me quería poner a llorar”, afirmó el cantante.

Para el bien de la relación, las cosas se solucionaron y Juanes y su hija ahora mantienen una buena comunicación, e incluso el colombiano llegó a afirmar en medio de la entrevista que es su hija Luna, quien realiza la prueba de calidad de las canciones que lanza.

En este video se puede ver un pedazo de la entrevista hecha por Santiago Alarcón a Juanes:

Paloma, la hija menor de Juanes se graduó del colegio y se lo celebraron por lo alto

Los Aristizábal Martínez, familia conformada por el artista Juanes, Karen y sus hijos, Luna, Paloma y Dante, suelen compartir los momentos que pasan junto como familia a traves de las diversas plataformas digitales, y estas celebración no podía quedarse por fuera de sus ‘feeds’ de Instagram.

Paloma se graduó del bachillerato a la edad de 17 años, y sus padres mostraron con mucho orgullo algunos momentos de la celebración y felicitaron tanto papa como mamá, de forma muy emotiva a su hija por este logro.

“Ayer se graduó mi otra princesa... Muchas emociones andando !!!!Te amo @paloma.aristizabal que sigas descubriendo el mundo con esos ojos llenos de amor y dulzura ,que todo lo que te propongas en esta nueva etapa lo logres amor de mi vida”, escribió su madre, la actriz Karen Martínez, en una foto que subió a su cuenta personal de Instagram y donde se le podia ver a ambas abrazándose muy amorosamente.

Por el lado de Juanes, en su dedicatoria se podia leer: “Celebrando el grado del colegio de nuestra adorada Paloma. Terminando una etapa y comenzando otra llena de nuevos retos. Te AMAMOS con el alma”. él optó por compartir una fotografía del evento de graduación que se le hizo y se les veía unidos en familia y disfrutando de esta celebración.

De hecho, otros nombres reconocidos como el de Greeicy Rendón y Andrés Cepeda se sumaron a las felicitaciones dejando comentarios de animo y aliento a la familia Aristizábal Martínez.