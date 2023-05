Paola Jara reta a quienes le critican el look y aseguran que es una “mostrona”: “Cada loco con su tema” Fotos: Instagram @paolajarapj

“¿Para cuando deja de ser tan vulgar?”, la nueva pinta de Paola Jara que no se salvó de los insultos.

A Paola Jara no le tiembla la mano para mostrar su cuerpo y resaltar lo bien que lucen sus curvas, y por medio de las redes sociales suele subir fotos donde justamente demuestra lo bien trabajado que lo tiene. Eso, a traves de prendas reveladoras y que poco dejan a la imaginación.

Ahora, muy feliz la cantante les mostró a sus seguidores un vestido que fue hecho exclusivamente para ella gracias a su diseñador personal, Carlos Merchán:

“Yo visitando a mi Diseńador hoy y me dio por medirme este vestido.😜 tranquilos! Solo me lo medí y me le va hacer unos cambios luego se los muestro cómo queda. #cuentaselo @carlosmerchandesigns”, escribió Paola Jara ern su publicación de Instagram.

El vestido consiste en uno largo de color naranja y bastante ceñido al cuerpo. Consiste de una falda con una amplia abertura y en la zona baja, y un top escotado.

Por eso, las críticas se la han ‘comido viva’, condenándola en el hecho de seguirse vistiendo manera provocativa teniendo 40 años.

“¿Tan vieja y tan vulgar?”, la nueva pinta de Paola Jara que no se salvó de los insultos

Claramente, no es la primera vez que Paola Jara debe soportar comentarios de esta naturaleza, simplemente por su forma de vestir, y su nuevo vestido levantó polémica una vez más.

Este es el nuevo atuendo de Paola Jara que terminó por causar polémica gracias a lo revelador que es:

“No tiene algo para dejarle a la imaginación?”, “Mejor no se ponga nada entonces”, “Uy no está mostrando como mucho?”, “Eso no es un vestido sino una salida de baño”, entre otros, son los comentarios que hay en esta publicación.

“Respétese que está casada”: la reveladora pinta de Paola Jara donde la tachan de ser Dominatrix

Una vez más la cantante es víctima de las críticas hasta de sus fans quienes más allá de felicitarla, no faltaron quienes le criticaron su aspecto sobre todo ahora que llegó a sus 40 años. Y aunque la intérprete de Como si nada posó regia en su cuenta de Instagram, hubo quienes solo se concentraron en hablar de su nuevo look, que si bien es bastante revelador, muchos lo han usado como ataque en su contra.

“Eso es un chongo o que es eso que promocionan”; “parece Pasión de Gavilanes”; “respétese que usted esta casada y tiene 40″; “no me gusta para nada la voz de Paola Jara”; “ese video se lo verá su madre” o “qué rara se le ve la cara a Paola”, han sido tan solo algunos de los comentarios de odio que ha recibido.