“Las mujeres podemos pensar distinto”: Chichila Navia le cantó la tabla a quienes le reprochan por Gustavo Petro

Cecilia Navia mejor conocida como ‘Chichila’ es una reconocida actriz quien ha hecho parte de exitosas producciones tanto nacionales como de diversas plataformas entre las que se destacan ‘La primera vez’, ‘Pa quererte’, ‘Pablo Escobar: El patrón del mal’, entre otras.

Además de su gusto por la actuación suele ser muy activa en sus redes sociales, especialmente su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 2.1 millones seguidores. Sin embargo, la huilense se cansó de los malos comentarios que recibe y decidió aclarar el tema que al parecer, la tiene hasta molesta.

La actriz decidió tomar una captura de pantalla de uno de los comentarios que recibió, al parecer, son constantes y en el que se lee: “Es una lástima que los artistas que apoyaron a Petro ya sean cómplices de este desastre”. Las declaraciones al parecer, se habían presentado en una de sus imágenes compartidas en Instagram.

Ante el hecho, ‘Chichila’ decidió no quedarse callada y respondió contundentemente al usuario preguntándole los motivos de sus palabras, también en que momento ella le hizo publicidad a Gustavo Petro o pidió a sus fans que votaran por él. Asimismo dejó claro: “A mí no me gusta hablar de política jamás lo hago… Mi voto es mío y no tiene nada que ver con hacer publicidad”.

Seguidamente, la recordada actriz de ‘Oki Doki’ aseveró que nunca anunció por quien fue su voto. Aconsejándole al internauta que se documentara antes de que lanzara ese tipo de palabras en su contra, pues es un ser independiente de su esposo: “Me molesta profundamente que seamos tan machistas hasta en esto. Las mujeres también podemos pensar distinto a nuestros esposos”, resaltó Navia.

Finalmente, ‘Chichila’ indicó que Santiago, su esposo y ella son muy distintos y aclaró que él apoyó a Petro durante su campaña, pero ella no, dejando claro que no le interesa seguir refiriéndose al tema. Además, pidió a quienes lanzan este tipo de comentarios que la conozcan a ella por cada una de sus acciones y no por ser la pareja del también actor Alarcón.