Haciendo visible lo invisible, el cáncer de piel se puede prevenir

El melanoma es un tumor maligno de la piel derivado de unas células de la piel que se llaman meloncitos.

Es importante porque según reportes del observatorio global de cáncer es el cáncer de piel más agresivo, siendo el responsable de más del 75% de las muertes por cáncer de piel en el mundo. Con un aumento progresivo a nivel mundial y en poblaciones cada vez más jóvenes.

El primer signo de un melanoma es un cambio de tamaño, forma, color o textura de un lunar y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero es más habitual encontrarlos en piernas, espalda y escote.

Cualquier persona puede desarrollar cáncer de piel, aunque no tenga un factor de riesgo, pero las probabilidades de padecerlo aumentan en personas que:

- Presentan sensibilidad al sol medida por color de piel blanca, ojos claros, pelo rubio o pelirrojo y presencia de pecas.

- Número de lunares más de 100 tiene un riesgo 6 veces mayor

- Lunares atípicos

- Historia de quemaduras solares en la infancia o uso de cámaras de bronceo

- Historia personal de melanoma

- Historia familiar, especialmente primer grado, de melanoma

- Inmunosupresión (enfermedades o medicamentos que disminuyan las defensas)

De igual manera, la doctora Carolina Cabrera, médica dermatóloga cuenta como se ve un melanoma:

Un melanoma puede verse como un lunar, una peca o una mancha como cualquier otra de la piel. Pero también puede presentarse como una lesión que cambia, duele, rasca o sangra. Para determinar si una lesión de piel puede tratarse de un melanoma usamos un algoritmo que se llama el ABCDE de las lesiones pigmentadas.

La A corresponder a asimetría, si haces una línea imaginaria que divide la lesión en dos, debe ser simétrica en cada mitad.

La B corresponde a los bordes, idealmente las lesiones deben tener bordes regulares en vez de estrellados.

La C corresponde al color, Io ideal es que una lesión no tenga más de dos colores como café claro y oscuro, no tenga gris, azul, o rojo.

La D corresponde al diámetro, una lesión de mayor de 6 mm se debe examinar.

Finalmente tenemos la E que corresponde a la evolución. Una lesión que cambia repentinamente o aparece de la nada también debe ser revisada.

El doctor Héctor Pérez, nos explica que hay un ABCDE específico para detectar el melanoma en las uñas:

A de Age, pacientes de edad mayor de 50 años

B de Bredth , un ancho de la banda mayor a 3 mm

C de color más de 2 tonos de color,

D de digito donde el primer dedo de mano o pie dominante son los más importantes a tener en cuenta

E de extensión, cuando va más allá de la uña

¿Cómo podemos prevenir el cáncer de piel?

Según la doctora Paola Cárdenas, hay cuatro estrategias para prevenir el melanoma:

. Educación en fotoprotección: desde los 6 meses de edad con protección frente a la radiación UVA y UV B, aplicado cada tres horas y en cantidad adecuada (dos dedos para la cara). Uso de medidas de protección física como sombrero, gafas, ropa con filtro UV, y evitar horas de mayor radiación entre 10 am a 3 p.m.

Auto examen regularmente, ideal cada mes, y más en personas con factores de riesgo. Revisar nuestra piel buscando manchas nuevas o lunares previos que cumplan con cualquiera de los elementos de la regla ABCDE.

Consultar tempranamente al dermatólogo si hay lesiones sospechosas , recordar que, aunque no todas las manchas son lunares y no todos los lunares son malignos debemos tener cuidado.

Y la última y no menos importante es pasar la voz, no es difícil y aunque no Io crean con esta información podemos salvar vidas.

Además, es importante examinar la piel de todo el cuerpo de manera regular, así podrás identificar cualquier lunar o mancha anormal. En el caso que esto suceda, debemos acudir al dermatólogo para que nos haga una exploración dermatológica. La doctora Carolina Cabrera nos explica cómo hacer un autoexamen de piel adecuado:

- El auto examen de piel nos permite encontrar lesiones nuevas de forma oportuna.

- El pronóstico de un cáncer de piel incipiente es mucho mejor que el pronóstico del mismo si se encuentra en un estadio más avanzado.

- Debemos examinar cada rincón de nuestra piel por Io cual es ideal estar desnudos y tener a la mano un espejo para alcanzar a ver lugares como detrás de las orejas y la espalda.

- No te olvides de revisar tus uñas, las plantas y entre los dedos de los pies.

- Revisa todos tus lunares y manchas, fíjate que ninguno haya cambiado y recuerda usar el algoritmo ABCDE.

- “El 90% de los casos de cáncer de piel pueden curarse si se detectan a tiempo.”

- Es muy importante empezar la prevención desde edades tempranas.

La doctora María Soledad Aluma, médica dermatóloga y directora de la Fundación Cáncer de Piel de Colombia, explica la importancia del cuidado de la piel en los niños:

No hay dudas, el sol permite la existencia de vida en nuestro planeta. Sin embargo, la radiación solar puede producir efectos agudos en nuestra piel como quemaduras solares e inmunosupresión y crónicos como fotodaño y cáncer de piel. Por eso, todas las medidas que tomamos para evitar disminuir la exposición del sol en nuestra piel se conocen como fotoprotección y son válidas en todas las edades.

Sin embargo, el grupo de la niñez tiene vital importancia por las siguientes razones:

- En las primeras 2 décadas de la vida realizamos más actividades al aire libre (2.3 horas/día). De hecho, se ha establecido que entre el 25 al 50% de toda la dosis eritema total (la radiación solar que afecta nuestra piel) que recibiremos en nuestra vida la recibimos en esas primeras décadas.

- La presencia de al menos una insolación con ampollas en la niñez, duplica el riesgo de aparición de melanoma en la adultez.

- Los primeros años de vida son claves para educar a los niños en la adquisición de hábitos que duren toda la vida.