La ‘Gorda Fabiola’ se quitó la papada y le dicen que “se debe conformar con lo que mi Dios le dio”.

Y eso que a pesar de que fue un proceso que ella documentó honestamente, un proceso que cambia totalmente la percepción de uno mismo, pues nunca falta el que sale con el argumento de que todos deberíamos ser “naturales” y conformarnos.

La comediante estuvo mostrando el paso a paso de su proceso en su último post de Instagram:

“Día 26: aún sigo a la espera de seguir desinflamando hacia mis pómulos e incluso la papada, pero acepto que cada día qué pasa y me miro al espejo me veo y me siento #divina. Gracias a mis doctores @elcirujanodelosfamosos y @dralinaussa y a esta marca que ha estado conmigo en mi post operatorio @fajitex”, escribió, tageando a las marcas.

Claramente, varios le dijeron que se veía de menor edad. Y por supuesto, que el cambio había sido favorecedor.

Ella ha mostrado que la faja de compresión más los ejercicios indicados le dieron el resultado.

“Felicitaciones quedaste más bella y con ese carisma que tienes acompañado con tu talento más radiante que nunca”, “tan bonita q quedo la felicito tu me puedes mandar el telefono del medico gracias”, son algunos de los elogios.

Pero no falta el criticón...

Cada vez que una famosa se realiza un procedimiento estético, no falta el que la quiera condenar por querer hacer con su cuerpo lo que le plazca. En este caso no faltan las excepciones.

“Hay que aceptar nuestro cuerpo tal cual es, tal cuál pasan los años. Fomentar las cirugías de esto me parece dañino”, dijo un usuario, para que los fans de Fabiola la defendieran a capa y espada.

“Pues no comparto su opinión, si una persona quiere hacerse algún procedimiento claro que lo puede hacer, es su cuerpo , su dinero , su autoestima, su deseo de querer estar siempre bien, así que bienvenido sea, además ella es una figura pública , que necesita verse linda, para proyectar una lista nada imagen a su público, además para eso están los procedimientos estéticos , porque no aprovechar esos recursos, no es delito, no es pecado ,al contrario gracias a esos procedimientos las personas tienen la oportunidad de mejorar su apariencia, y desde que ella se sienta y se vea hermosa, el resto no interesa. Los años se aceptan con dignidad pero los retoquitos jamás estarán de más. Gracias a Dios estamos en un país Libre, en donde podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y que nos haga sentir plenos”, escribió con locuacidad uno de ellos.

Las mujeres tienen derecho a hacer lo que quieren con su propio cuerpo.