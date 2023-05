“Será por arribista”: Clara Chía ve a Camila Parker como inspiración.

Las redes sociales están cada vez más parcializadas, sobre todo en contra de la novia de Piqué quien ahora más que nunca está demostrando que es una mujer muy desafiante y que no le importa el qué dirán, pero lo que muchos han llegado a concluir es que, esta joven de 24 años, ha asumido una posición muy similar a la la actual reina consorte del Reino Unido y esposa del rey Carlos III, que estaría a punto de cambiar su título para llegar a ser la próxima Reina de España en lo que será la coronación oficial del hijo de la fallecida Reina Isabel II el domingo 6 de mayo de 203.

Comparan a Clara Chía con Camila Parker: “son las más odiadas” Fotos: Agencias

Por eso, no han tardado en aparecer las comparaciones y similitudes que hay entre la mujer de 75 años y la estudiante de relaciones públicas quien, para muchos sería su musa para seguir adelante con su relación con el deportista. Por eso, la han calificado de “oportunista”, por querer ocupar el puesto en el que reinó durante más de 10 años la cantante Shakira.

Clara Chía ve a Camila Parker como inspiración

Otro de los aspectos que han llegado a debatir los usuarios en las redes sobre Clara Chía es que esta jovencita se mantuvo oculta aparentemente por muchos años, al igual que lo hiciera la reina consorte con el, en ese entonces, Príncipe Carlos quien nunca dejó de verla y darle todo el amor que no le dio a Lady Di. Además, porque ambas no solo han sido criticadas por ser calificadas como las “mozas”, sino porque no poseen un estilo tan impactante o arrollador como el de Shakira y la llamada “princesa de corazones”.

¿Coincidencia o envidia? Clara Chía copió a Shakira hasta con el criticado vestido de rayas Fotos: Twitter / @shakira

Todo ello ha llevado a pensar de que la novia de Piqué la tiene como referencia y más cuando ambas poseen una historia muy similar en la que los engaños en infidelidades no les han permitido calar en el gusto de quienes siguen al próximo Rey Carlos III que será nombrado el fin de semana y al exjugador del Barcelona. Con ellas, la historia se repite, solo que “Clarita”, no llevará corona.