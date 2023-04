“Que la mantengan en la carcel”: mujer viral por no pagar en Medellín culpa a su ‘embarazo’ de sus delitos

“Que la mantengan en la carcel”: mujer viral por no pagar en restaurantes culpa a su embarazo de sus delitos.

Daniela Alzate Velásquez es la persona más buscada en la ciudad de Medellín en los últimos días. La razón es que la mujer ha sido expuesta por estafa por medio de diferentes videos en redes sociales, donde la denuncian y la acusan de evadir los pagos de las cuentas y servicios que consume.

Desde hoteles, restaurantes, servicios de transporte público son sectores a los que esta mujer ha decidido no pagar, y no pareciera que fuese por falta de dinero ya que en dichos videos siempre se le puede ver bien presentada y entra a los mejores sitios de la ciudad.

Su forma de operar es bastante sencilla, pues Daniela, entra a los mejores sitios (para eso sí es ‘avispada’, ¿no?), sin pagar lo que consume, y cuando debe cancelar el pedido pasa una tarjeta que no tiene saldo, y después le dice al establecimiento que va a retirar de un cajero para así huir y no volver.

esta señora muy bien vestida va a los restaurantes sola, dice que está esperando a alguien, hace consumos y pide la cuenta, al momento de pagar la tarjeta no le pasa, luego dice que va al cajero por plata y no regresa. Lo está haciendo en el sector de Oviedo y milla de oro. pic.twitter.com/2R5yNpOYjn — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 18, 2023

En un momento, los familiares de ella se pronunciaron afirmando que padecia e trastornos mentales y por eso actuaba de esa manera: “Ella es una niña medicada. Es bipolar. Pero no se toma los medicamentos porque es desobediente. Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa. Pero no tengo el control”, contó la familiar de la estafadora al medio de comunicación El Colombiano.

Pero ahora ella solita ‘se echó la soga al cuello’ con unas declaraciones que dio por medio de unos videos, sobre sus motivos para no pagar por lo que consumía, y esto terminó por indignar e incluso piden que la metan presa.

“Que la mantengan en la carcel”: Daniela Alzate Velásquez culpa a su embarazo de sus delitos

En unos videos que ella misma se encargó de difundir, si bien pide ‘excusas públicas’ por su actuar su justificación para estafar y robar en los establecimientos es que se encuentra en estado de embarazo y que el papá de su bebé se encuentra fuera del país, agregándole que, por ese motivo, actúa de esa forma, ya que ‘no tiene como pagar’ por lo que usa.

Pero como esto no fuera poco, afirma que en varios de estos lugares ‘le prestaron un mal servicio’ y que ella considera que no debe pagar por algo que ‘no le gustó’, y que por su condición de embarazo no puede ponerse a trabajar o a buscar un empleo.

Este es el video de sus declaraciones:

Se acuerdan de la chica que fue viral por videos en restaurantes, en un bus y taxis por no pagar.



Buenas tardes, escribe Daniela Alzate Velásquez. Envío los vídeos donde pido excusas públicas y explico los motivos de mi actuar por las denuncias recibidas. pic.twitter.com/mnPxDucgpV — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 29, 2023

Sus respuestas generaron todo tipo de reacciones obviamente negativas, y ahora es tachada una vez mas de ser una ‘sinvergüenza’, ‘ladrona’ y ‘estafadora’, entre muchos otros insultos, incluso pidiendo a las autoridades que intervengan:

“Ya le paso la foto de esta señora a mis amigos taxistas de Medellín, para que no vayan a caer...”, ¿“Que tal esta tan sinvergüenza? ¿Entonces según ella, cuando algún servicio no le guste no está obligada a pagar y por estar embarazada no puede trabajar? ¡Que descaro!”, “Es una ladrona, ¡punto!”, “Según la fecha que indica ya tendría 5 meses de embarazo y no parece de esos meses, además eso no es excusa para no pagar cuentas en los mejores restaurantes y servicios de transporte por aplicaciones. Si no tiene Plata o trabaje o no salga de la casa.”, son algunos de los comentarios al respecto.

Nea, la gente qué?

Loca no está, es una ladrona vividora y además hay que buscarle el marido? Nojoda. https://t.co/braQ61uYkZ — Kelly (@KellyRe23088619) April 30, 2023

Aquí es donde uno dice:



Ah no, está piroba esta loca https://t.co/7wEpE9w8ma — Si? Ah Bueno 🦕🦖 (@CualquierMkdita) April 30, 2023