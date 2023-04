¿La más odiada? Catalina Gómez le acaba de ‘quitar el puesto’ a Carolina Cruz.

Esta, que ya se ha ganado varios sopapos masivos por no pensar para hablar o para generar desinformación, parece que ya no suena incluso con su poco empática opinión sobre la explantación mamaria.

Ahora, Catalina Gómez es la que recibe más ‘hate’, a pesar de que hace muy bien su trabajo y que no se mete en polémicas.

Le han dicho muchas veces que ya no debería estar en el programa, que ya debería retirarse y que no aporta realmente al show. Esto, en un formato que realmente es aburrido y predecible y que habla de temas variados.

Muy difícil que salga de ahí

Eso no se va a dar. No por falta de opciones, claro. O porque realmente no tenga talento. Que lo tiene, y además no genera el odio que sí produce Carolina Cruz.

Es que sencillamente es un asunto de familia.

Su marido es uno de los ejecutivos más importantes del Canal Caracol y eso la ha mantenido en su puesto. Igual, no es que lo haga mal, y menos luego de que Carolina Cruz dejó la vara muy baja con la desinformación que suele propagar a veces en sus comentarios y opiniones.

En contraste, está Carolina Soto, quien sí goza de amplia popularidad y quien está con ellas en ese trío perfecto. Y que fuera de portadas o promociones, no ha recibido comentarios negativos ni protagoniza polémicas que puedan afectar su reputación profesional.

El punto es que ninguna de las tres se ve como una opción descartable en un programa que se mantiene precisamente por todo lo que generan sus presentadoras y porque siendo sinceros, no da mejores opciones a los colombianos en las mañanas, acostumbrados a ver novelas turcas y refritos.