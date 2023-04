Belleza en Colombia: más funcional y más accesible que nunca

Para finales de la década de 2010, el maquillaje a través de Instagram, principalmente, y de Youtube, comenzó a popularizarse. Y en Colombia no existían las marcas que ya países como México o Brasil tenían tanto propias como importadas. La oferta nacional más bien era poca. Gradualmente, eso fue cambiando y de tiendas en Instagram, algunas emprendedoras comenzaron a desarrollar sus propios productos. Camila Orrego, de Trendy, con marca propia y con productos importados a buenos precios y buen packaging, o maquilladoras como Lina Toro con Lina Toro Beauty, así como AME o Samy Cosmetics comenzaban a irrumpir en el panorama nacional y con fórmulas propias y colores innovadores y atractivos.

Así, ha crecido el mercado, sobre todo con tiendas donde hay maquillaje importado, pero asimismo, destaca el crecimiento de los emprendimientos nacionales, que muestran que Colombia es un país fuerte en belleza. De hecho, se gastaron 30, 4 mil millones de pesos el año pasado, según la Andi, con proyecciones de crecimiento en un 1%.

Por supuesto, Bogotá es el que condensa el más del 60% de las empresas del sector. Y en esto pensó Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics, compañía de la que sí puede decirse que es el Sephora Colombiano al abrir su mega tienda experiencial (con centro de peluquería y maquillaje) recientemente en Bogotá, cerca del parque de la 93 . Pero a diferencia del gigante gringo, Krika se ha enfocado en todas las marcas existentes nacionales y tradicionales. Así, marcas como Lander, Ana María, Samy y Bardot (que se encuentran hasta en el pueblo más recóndito) están al lado de marcas importadas y accesibles como Athenea, hasta llegar a productos como Authentic Beauty Concept, Max Factor y Essence.

De esta manera, la compañía caleña, con 15 años de antigüedad y con un e- commerce que va creciendo desde hace dos años, ya tiene más de 40 mil productos, de los que el 80% son producto nacional. Y si bien ya hay 10 tiendas físicas, con su línea Krika Salón quieren dar una experiencia premium al cliente e incluso asesorías en belleza con un makeup artist. Todo esto también se encuentra en la tienda de Bogotá, en la que el cliente encuentra desde esmaltes de uñas, productos de barbería, tintes y todo tipo de tratamientos para piel, uñas y cabello o cuerpo.

“Hemos redefinido la industria de la belleza en Colombia y esta es la que más valor agregado tiene. Abrimos en Bogotá porque también queremos proyectarnos internacionalmente: ante esto, como colombianos tenemos que abrir la mente y pensar que sí podemos hacer cosas grandes. Y así, creamos un canal que potencializa las marcas”, le explica Zuluaga a PUBLIMETRO. “Como siempre quisimos una tienda everything store tenemos de todo. Y en ese sentido, también tuvimos que, con varias marcas nacionales, pensar su branding, porque muchas de ellas ni siquiera tenían ni mercadeo ni redes. Así que es sentarse con el emprendedor, quien tiene un producto genial, y hacerlo destacar a nivel global. Eso es un aprendizaje”, señaló.

Krika incluso tiene dos marcas propias desarrolladas desde este ángulo por Zuluaga. Kura, de skincare, con productos básicos, pero con un empaque colorido y psicodélico que apunta a un público joven. Y Raya, marca de maquillaje basada en la latinidad representada por Sofía Vergara. “Duramos cuatro años desarrollando la fórmula. Y en e-commerce también hemos aprendido. Vimos muchas posibilidades y hemos tenido ya, como empresa familiar, un departamento de innovación y programación al ver que hemos estado en el uno por ciento de las páginas de tráfico del país”, cuenta Zuluaga.

Pero el punto físico después de la pandemia ha vuelto. El colombiano es muy de tocar y experimentar, y con una inversión de más de mil millones de pesos, invitan al cliente a experimentar, a dejarse asesorar y a perderse en un mar de marcas, colores, texturas, aromas y fórmulas.

¿Dónde queda? Cra. 11 #93a - 38. Instagram: @krikacosmetics

Laura Pantoja: solucionando la vida de mujeres ocupadas con Falabella

La maquilladora tenía un talento innato que al expandirse, llegó hasta los rostros de las mujeres más famosas del país. Carolina Soto, Laura Tobón, Lina Tejeiro, entre un largo etcétera, han visto cómo se ha potenciado su inmensa belleza a través de la luminosidad y calidez que Laura tiene como impronta, aparte de los labios rojos, otro de sus sellos. Así, su estilo comenzó a hacerse popular.

Pensando en eso, Falabella, que es un retailer que ha impulsado el talento nacional en diseño, belleza e innovación, pensó en crear un producto que trajera los esenciales de su estilo hacia las mujeres colombianas. De esta manera, con dos labiales (uno neutro y uno nude), un jabón de cejas con brocha para peinarlas, una pestañina y una paleta con bronzer, rubor, iluminador y sombra cobre, Laura creó un kit de indispensables para rememorar ese look tan suyo. Y lo mejor: queda para todas las mujeres, de ahí que su campaña esté representada sin límites de edad o de raza.

Pantoja pensó esto mirando la enorme cantidad de productos que usaban las mujeres y que tenían que cargar en sus carteras, complicándose más la vida. “Al fin y al cabo, de todo lo que tenemos”, afirmó en la presentación de su línea de maquillaje " siempre terminamos usando lo mismo. Por eso pensé en crear algo que condensara todos los básicos esenciales”, narró.

“Esta colección de maquillaje está inspirada en todas las mujeres que me han acompañado en mi carrera de maquilladora, y el éxito principal es que puede ser usado en todas las mujeres”, afirma Laura Pantoja a PUBLIMETRO.

Por supuesto, todo el kit viene envuelto en una mini bolsa, tan popular en la actualidad y con un código QR usted puede seguir el paso a paso para poder maquillarse al estilo de Laura, con consejos que le pueden servir para combinar sus productos. Y realmente, con tan sólo polvo compacto y por ejemplo, la joya de la corona que es su paleta, usted puede solucionar el tema del maquillaje en menos de diez minutos: sólo es cuestión de práctica. ¿Qué tal irse con la cara, no tan lavada, a una reunión, donde aplica iluminador en párpados, un poco de bronzer y labial rojo con pestañina? Esto es lo que ofrece Laura también en ese aspecto: funcionalidad y adaptarse al estilo de vida de todas las mujeres con productos no tan grandes, no tan complicados y que pueden servir para recrear ese estilo tan clean y minimalista que es tendencia últimamente.

¿Dónde conseguirlo? En la tienda web de Falabella y en sus tiendas físicas.