“Una familia de corruptos”: Piqué habría desbancado a Shakira, ¿por eso la abandonó?

Piqué desbancó a Shakira, por eso la abandonó y por eso han sido catalogados como “Una familia de corruptos”.

Con ello se acrecienta aún más la polémica y el rotundo rechazo al deportista, así como a su entorno, pues según se filtró en las redes su exsuegro se habría dedicado a crear un plan para acabar con la fortuna de la cantante quien les habría cedido toda la confianza para que manejaran sus empresas sin saber que todo ello era para desbancarla y luego de eso deshacerse de ella.

‼️ HAGAMOS VIRAL ESTA VERDAD‼️Desde el 2012 Pique, su padre y su Abogado Ferran Vilaseca, crearon empresas en Paraísos Fiscales a nombre de Shakira, pues ella confío totalmente en la familia Pique. Una familia de corruptos que se aprovecharon y le quitaron parte de su patrimonio. pic.twitter.com/Qa7zZmdLD5 — María Espinoza (@MaraEsp7434054) April 6, 2023

Y es que según se reveló en el programa Chisme No Like, el español se unió a su padre para que junto con su abogado se encargaran de manejar los millones o ganancias de la artista. Con ello crearon empresas en paraísos fiscales que estaban a nombre de la colombiana, todo con la finalidad de que fuera ella la única responsable del pago de impuestos. De ahí, se generaron cientos de deudas que le fueron asignadas a la intérprete de ‘Monotonía’ y de las que se desligaron por completo su expareja y su exsuegro.

Ese sí ha sido el verdadero plan de venganza de Piqué que se encargó de desbancar a Shakira y luego abandonarla, pues descubrió todo lo que a sus espaldas estaba sucediendo. Pero, el colmo fue cuando la colombiana se percató de que la mansión en la que vivía con sus hijos le fue arrebatada, ya que una vez que el español comenzó a salir con Clara Chía, optaron por cambiarle el nombre de su propietario y reasignarlo a una de las empresas de Joan Piqué y por eso es que él se tomó la libertad de desalojarla de su hogar y recordarle que tenía plazo de habitarla hasta el 30 de abril.

Al descubrir esto, la barranquillera no dudó en marcharse de este lugar, pues tras esta “amenaza” le siguió el descubrimiento de todos los planes de su ex de quitarle todo su dinero desenmascarando así a esta “familia de corruptos” calificativo que le han dado los seguidores de la artistas quienes están asombrados con todo lo que han descubierto del deportista y su entorno.

Shakira y los padres de Pique, Montserrat Bernabeu y Joan Pique asisten al partido final de la Copa del Rey de España (Copa del Rey) FC Barcelona vs Sevilla FC en el Estadio Vicente Calderón el 22 de mayo , 2016 en Madrid, España. (Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

“Que les caiga todo el peso de la ley a esa gente”, “Ahora veremos si la justicia española reacciona y ve quien en realidad deben impuesto y el daño tan Grande que han ocasionado! Todas las familias tenemos problemas, pero lo de ellos no tiene justificación alguna más que TRAICIÓN”, “Vamos Shakira sin miedo , ni misericordia con ellos que te robaron, estafaron, malversaron tus fondos, abusaron de tu confianza”, “Son unos cobardes miserables que merecen les caiga el peso de la ley, porque de la divina no se escaparan”, opinaron algunos seguidores de la cantante quienes no dejan de asombrarse con todo lo que ha ido sucediendo luego de esta separación.