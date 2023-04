“Una completa porquería”: padre de Piqué echó a Shakira de la casa con carta en mano.

Y es que la colombiana dejó sorprendidos a todos sus seguidores cuando mostró por medio de sus historias de Instagram, que por fin iniciaría una nueva etapa en su vida y junto a sus hijos, en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, dijo a traves de su mensaje. Además. le envió un saludo a s toda su fanaticada que dejó atrás en el país europeo.

Agregando también una frase de gratitud a todos sus fans españoles. “Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️”. finalizó su mensaje la colombiana.

Y a pesar de la emotividad que yaya causado, hay una razón mas fuerte que obligó la multiganadora del grammy a salir de la residencia de sus exsuegros. Todo apunta a que uno de ellos tomó una drástica decisión para sacar a Shakira de sus vidas de una vez por todas.

Ya lo anticipé que @shakira no era propietaria de la casa familiar. El padre de @3gerardpique la ha desahuciado. Mañana explicaré todo en @ElGordoyLaFlaca pic.twitter.com/5BA8EdzLiz — Jordi Martin (@jmpaparazzo) April 2, 2023

Padre de Piqué echó a Shakira de la casa con carta en mano

Fue el pasado jueves 30 de abril que se conoció la imposibilidad que tendrían los medios para operara a su padre William Mebarak . Al informar de esto a Shakira, la colombiana lo tomó como la oportunidad que necesitaba para poder dejar la ciudad de Barcelona y emigrar a Miami de una vez por todas.

Shakira se puso en contacto inmediatamente con los centros educativos de sus hijos en Barcelona, donde ahora estudian sus hijos, y el colegio elegido por la colombiana en Miami, para consultar la posibilidad de realizar el traslado de manera inmediata, a la cual accederían, concretando así la salida de Shakira y sus hijos de Europa.

Pero según información entregada por la prensa española gracias a un acceso exclusivo que tuvo a ciertos documentos, el papá de Piqué, Joan Piqué le envió una carta de desalojo a Shakira y su familia que cumplía la fecha limite el día 30 de bril,. Este era el tiempo que los Piqué le dieron a los Mebarak para salir de la residencia ubicada en Esplugues de Llobregat. De no cumplir con lo demandado, la artista tendría que pagar una indemnización, que figura en el contrato firmado.

Shakira debía abandonar la vivienda, junto a sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll. Shakira vivió en Barcelona desde el año 2011, cuando se anunció públicamente su relación con el exfutbolista.