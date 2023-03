“¿Si les habrán puesto multa?” colombianos indignados ante “sanción” a gringos que corren desnudos.

Los colombianos siguen indignados ante “sanción” a gringos que corren desnudos por las calles de Guatapé, por eso se han preguntando si los recientes exhibicionistas les habrían puesto alguna multa.

Y es que este municipio colombiano se ha convertido en una de las zonas en las que los turistas hacen de las suyas, pues en cada esquina ya resulta común ver a las mujeres y hombres pasear sin ninguna prenda de vestir e incluso armar fiestas en las que han llegado hasta a tener relaciones sexuales delante de todos. Esto alarmó a los habitantes de esta localidad y a los gobernantes quienes impusieron una multa de 618.617 pesos, pero solo si enseñan sus partes en algún transporte público o demás vías o lugares en los que hay una gran cantidad de personas transitando, de lo contrario, no fue considerado un delito.

Awww gringos en Guatapé

¿Qué son $600.000 pesos de multa pa ellos? pic.twitter.com/XoQsWsLFom — M de mor. (@nimbuscienta) March 28, 2023

Esto tiene muy molesto a los colombianos, pues cada vez son más los estadounidenses o demás extranjeros quienes han “tomado” esta zona para expresarse libremente sin pudor. Incluso, en las redes sociales se muestran casi a diario a sus protagonistas quienes disfrutan de este tipo de actos desenfrenados.

Colombianos indignados ante “sanción” a gringos que corren desnudos

Un caso más reciente que se viralizó en las redes muestra a una pareja de gringos corriendo desnudos de forma desenfrenada por las calles de Guatapé, mientras un grupo de personas les celebran ese momento. Esto causó miles de reacciones en contra de las leyes y de toda la falta incluso de valores y cultura.

Las cosa se llaman por su nombre. Eso no es otra cosa que prostitución extranjera. Si es un Colombiano haciendo lo mismo en otro País lo llevarían preso, aquí las leyes se las pasan por la galleta. E — Hector Jaime Garcia Roman (@HectorJaimeGar9) March 29, 2023

“Awww gringos en Guatapé ¿Qué son $600.000 pesos de multa pa’ ellos?”, “Ya ni multa, porque la corte sentenció que salir desnudo y mostrar lo que les venga en gana ya no ser penalizado, ni sancionado por Policía así cause molestia en la comunidad”, “Que tristeza esa carencia de valores de la sociedad”, “Son un fastidio, váyanse que no los queremos acá”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en las redes tras la difusión de este nuevo video que reafirma el rechazo que hay ante este tipo de acciones.