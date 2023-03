Esta es la concursante de ‘El Desafío’ que murió y casi nadie recuerda, pues tras cada temporada solo se hace hincapié en la valentía que deben tener sus concursantes, pero pocas veces se mira al pasado para honrar a quienes han formado parte de este reality de supervivencia.

Y aunque María Fernanda Aguilar no perdió la vida durante la realización de alguna aguerrida prueba, sí es cierto que sorprendió la noticia de su adiós, porque se dio de la manera más inesperada, pues ella se encontraba disfrutando de un día normal de playa en el que el fuerte oleaje les impedía a ella y su novio nadar en el Mar. Es así como una ola arrastró a su pareja y ella en su intento de salvarlo en medio de la fuerza del agua resultó ser la más afectada, pues murió ahogada.

Esto ocurrió el 30 de junio de 2019, cuando la joven apenas estaba en la flor de su vida, ya que tenía tan solo 20 años y una carrera prometedora, pues era modelo y una deportista muy disciplinada que siempre destacaba por su valentía. Además, ella estudiaba el octavo semestre de Comunicación Social en la Universidad del Norte en Barranquilla.

El paso de María Fernanda Aguilar por ‘El Desafío’ fue muy significativo, ya que siempre captó la mirada de todos al demostrar sus habilidades, fuerza y trabajo en equipo. Su muerte dejó a todos consternados, pues nadie imaginó que por tratar de salvar la vida de su pareja resultaría perdiendo la de ella. Los medios de comunicación y los productores del programa le dedicaron una edición especial, debido a la inesperada despedida en la que no logró culminar con su rol en el reality.

😔Qué pesar de la exparticipante del Desafío Súper Humanos 2018, María Fernanda Aguilar,

que se ahogó en en una playa de Puerto Colombia, tratando de rescatar al novio, quien sí sobrevivió 😔

Más prudencia con esos lugares restringidos. No hay que exponer la vida de esa manera. pic.twitter.com/xkB2nCl1fv — Ⱥժɾiąղą ✿ (@Adriau) July 1, 2019

Luego de este incidente, sus familiares aseguraron que ella se encontraba en el lugar menos indicado, pues el fuerte oleaje ya era una advertencia de que no debían seguir en ese lugar, sin embargo, ella no descartó en auxiliar a quien estaba en peligro, pero nunca imaginaron que no volverían a verla después de esto.