Entró por casualidad y hasta dudaron de su talento. Así llegó ‘La Gorda Fabiola’ a Sábados Felices y desde entonces le ha sonreído el éxito.

Y es que la humorista sorprendió a sus fans al revelar la manera en cómo formó parte del elenco de este espacio en el que ha tenido una participación muy significativa, ya que gracias a este espacio se dio a conocer y pudo consolidar una carrera en la televisión. Y a pesar de que también ha sido muy criticada por su estilo, ella no titubeó al contar a través de una entrevista para el programa La Red, cómo fue ese primer acercamiento a ese que ha sido su trabajo más “divertido” e inesperado.

“El productor de ‘Sábados Felices’ en ese entonces estaba esperando a que pasara una gorda porque la necesitaban para un chiste y preciso, lo que es pa’ ti es pa’ ti y te espera. Yo pasaba y me llamaron ‘ay señora ¿será que nos puede colaborar? es que estamos grabando y necesitamos una persona así como usted...Y así fue como me siguieron llamando a la siguiente semana para otra cosita y después de dos meses me dieron ya parlamentos, yo lo hice de una forma que parecía que hubiera tenido escuela”, dijo la humorista.

Así llegó ‘La Gorda Fabiola’ a Sábados Felices

Con esto, ‘La Gorda Fabiola’ dejó sorprendido a más de uno, pues nadie habría imaginado que todo se dio por casualidad o fortuna de la ahora humorista quien tan solo estuvo en el momento indicado para brillar, ya que luego de esa corta, pero significativa participación se quedó para siempre en ‘Sábados Felices’, para ganarse el corazón de su fiel audiencia, a pesar de que hubo quienes no creyeron en su talento al principio.

Incluso, hasta la fecha, ella es una de las figuras más estables de este espacio en el que no paran las risas y en las que ella ha podido destacar incluso con su humor negro que a veces es cuestionado por los afectados de sus chistes. Sin embargo, eso no le ha impedido continuar con su labor de entretener a los televidentes de este programa.