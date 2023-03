FEP 2023: la evolución de la moda y belleza en el festival más importante de Colombia

Lo más bello del Estéreo Picnic es ver cómo miles de personas expresan su identidad individual a través de la moda. Alas, lentejuelas, estilos contraculturales se enfrentan a las condiciones del clima y también a la noche, pero son un espectáculo visual potente. Ahora, para la edición 2023, la moda se toma más en serio. Esto, desde los artistas que muestran cómo es el futuro, o desde los influencers que también muestran un país más diverso. Por esta razón, Nueva Mujer Colombia muestra varios puntos de vista en cuanto a dos industrias que sí tienen mucho que ver con un festival musical y cultural.

El afro más allá del estampado: la vanguardia de Dawer x Damper

Desde la combativa Cali, la propuesta de este dúo que se presenta en el festival ha sido catalogada dentro del afrofuturismo (sí, como la estética de Black Panther, para comenzar). Pero ellos van más allá de esto: muestran que hay formas múltiples, imaginables y hasta editorializadas para expresar su identidad y universo. “Hacemos nuestro universo a través de rehacer lo que ya existe. La forma en la que usamos nuestra ropa es una herencia que combinamos con nuestro gusto, y reivindicamos lo afro no desde los estampados tradicionales, sino desde una óptica más editorial, minimalista y deconstruida”, le dicen a Nueva Mujer.

“Igualmente, mencionamos que los estampados los pensamos desde toda la diversidad, y no creyendo que una simbología puede provenir de un territorio determinado. Somos un universo muy grande y no podemos ser encasillados en una sola definición. Por eso rompemos con la idea de cómo se debe ver un hombre negro, trayendo otra conversación a la mesa. Así, contamos historias con la ropa”, expresan.

Adidas: narrando el futuro desde la diversidad y el streetwear

Una de las marcas más recordadas de Colombia (siempre está en el top 10 de consultoras de moda como Raddar) ha sido una de las pocas pioneras en mostrar influencers de todas procedencias y también en convertir el streetwear en piezas deseables de moda. Es por eso que modelos de talla grande como Elena Díaz Granados han sido influencers de la marca, que ha visto que salir de la zona de confort es lo que representa precisamente al festival.

“Siento mucha afinidad con la marca por el hecho de que me permite arriesgarme y mostrar mi fuerza, autenticidad y seguridad a través de sus prendas”, le dice Elena a Nueva Mujer. Al nacer en Santa Marta y por su contexto su talla no encajaba dentro de los convencionalismos y al no existir un mercado decente para mujeres como ella por entonces, la obligaban a vestirse sin propuesta. Esto cambió a través de su audaz e inspirador uso de la moda. “La ropa es una forma de expresarme completamente válida, y Adidas siempre me desafía a atreverme, son un complemento ideal para cualquier persona que quiera expresar y yo soy de esas personas a quienes les gusta expresarse. La marca escucha a su público y encontrar piezas y una casa que te acoja por cómo eres es muy valioso en una industria como esta. Aplaudo a marcas que hacen la diferencia, que muestran realidad, empoderamiento y que invitan al respeto colectivo”, afirma.

Este concepto lo tiene más que claro una de las marcas más importantes del mundo y referente por su versatilidad y propuesta (su línea Originals tiene colaboraciones tan icónicas como la de Farm Río, que es una oda a la belleza y exuberancia tropical, además de sus líneas con estrellas como Beyoncé, donde se acentúa la espectacularidad con la funcionalidad).

“El Estéreo Picnic se ha vuelto el epicentro donde la gente puede expresarse y conforme con los años, hemos expandido nuestro rango. Esto ha atraído a la gente, que cada vez está más comprometida con su gusto y hemos cubierto esta necesidad. Con más de 10 años patrocinando el festival, hemos visto un escenario retador en términos de innovación, al buscar para los asistentes algo nuevo en materia de diseño y propuestas. Ahora, a través de Elena vemos representado esto en cuanto a autenticidad, diversidad e inclusión”, le cuenta a Nueva Mujer Juan Pablo Rodriguez, senior mánager de Adidas en Colombia.

“Una persona puede tener diversos eventos en el día. Esto hace que comprendamos la intención y ocasión de consumo, por lo que generamos identidad a través de líneas como Originals, o Sport, por ejemplo. Y en esta ocasión, nuestro universo es complementado a través del festival con precisamente lo que siempre hemos querido expresar, como son música, moda, cultura y diversidad” complementa.

Belleza en el Estéreo Picnic: algunos cuidados básicos

De la mano de la influencer de estilo de vida Call Me Cumbia (@callmecumbia en Instagram) e ISDIN, estas son algunas recomendaciones básicas de cuidado para el Festival:

1. Limpieza: Es clave un limpiador en aceite como el Essential Cleansing, ya que es una ocasión en la que se utiliza mucho maquillaje y se necesita un limpiador que remueve el maquillaje de forma profunda y rápida.

2. Contorno de ojos: Para nadie es un secreto que trasnochar por 4 noches indudablemente causará ojeras. Por eso es un “must” incorporar el contorno de ojos en la rutina, para ayudar a hidratar y reducir las ojeras y las bolsas.

3. Fotoprotección: El paso que no puede faltar. La elección del protector solar se debe hacer en función de las necesidades específicas y zona del cuerpo. Al fotoproteger el rostro siempre se deben escoger texturas más ligeras como la de Fusion Water, mientras que en el caso de las cremas corporales puedes elegir entre diferentes texturas. Importante reaplicar a lo largo del día y proteger los labios. La piel de los labios es muy fina y delicada y normalmente nos olvidamos de esto. La falta del cuidado de esta genera consecuencias como labios agrietados, resecos, deshidratados y que se cuartean con facilidad.

Recomendaciones post Festival

Para evitar que esto pase es muy sencillo, en el próximo festival de música, usar productos que contengan Vitamina C de día pues esta contrarresta la acción de los radicales libres, que se producen al exponerse a factores que producen estrés oxidativo en la piel a diario, como la contaminación, el tabaco, el estrés o la exposición solar. Además la piel estará luminosa, con ese efecto “glow”. Gracias al efecto inhibidor de la tirosinasa, que interviene en la síntesis de melanina, ayudará a tener un tono de piel más homogéneo.

El serum Flavo-C Forte con el 15% de Vitamina C de ISDIN va a revitalizar la piel, le dará un toque de luminosidad y ayudará a borrar los signos de fatiga. Y para la noche lo mejor es utilizar fórmulas que contengan ácido glicólico, ya que su gran poder exfoliante y reparador ayuda a renovar, iluminar y regenerar la piel de manera muy eficaz. Cada piel puede tolerar un límite de concentración de ácido glicólico, así que la recomendación es comenzar por la concentración más baja e ir aumentando poco a poco si la tolerancia es óptima.