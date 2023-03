Aparecen maniquíes desnudos y con carteles de moda sostenible en diferentes partes de Bogotá

Entre los lugares están: el parque de la 93, Zona T y la Plaza de Bolívar.

Con mensajes en pro de la moda sostenible, aparecieron en diferentes partes de Bogotá, maniquíes completamente desnudos. La manifestación en contra del fast fashion, por su impacto en el medio ambiente y el planeta, está despertando el interés de los bogotanos que transitan por algunas de las principales zonas de la capital, pues están ubicados en: la Plaza de Bolívar, Zona T, Parque de la 93, Universidades como la Javeriana, y el centro comercial Centro Mayor, entre otros.

Cortesía Banco de Bogotá

“Renuncié al fast fashion porque quiero moda sostenible”, “prefiero la moda de Adán y Eva que aquella que no piensa en el planeta”, “si no es moda sostenible me niego a vestirme”, “me visto pero solo de sostenibilidad”, son algunas de las frases presentes en la manifestación en la que no se ve ni una sola prenda. No es claro todavía cuál es el fin de la campaña, pero se espera que en las próximas semanas se conozca el detalle de la iniciativa y tal vez, vistan los maniquíes con ropa de diseñadores nacionales, un mercado con una apuesta muy fuerte por la sostenibilidad.

“Es muy raro ver esos maniquíes totalmente blancos y desnudos, sin embargo, creo que es un lindo mensaje al que todos los colombianos deberíamos prestar especial atención porque la industria de la moda, con el fast fashion, es una de las que más contamina en el mundo. Algunos de los maniquíes tienen mensajes para que emprendedoras con proyectos de moda sostenible de inscriban a una convocatoria. Si esta manifestación, bastante llamativa, hace parte de una campaña para empoderar a las mujeres que trabajan en la moda, creo que toma aún mayor relevancia”, afirmó Jessica Lizarazo, transeúnte de la zona.

Si bien aún no se sabe por qué los maniquíes no tienen ropa, se espera que más adelante los puedan vestir con ropa de diseñadoras de moda colombiana con sello sostenible, pues la oferta de esta industria en el país es muy robusta y variada.