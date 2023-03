Estéreo Picnic 2023: un lugar donde las mujeres brillan y están seguras

Inclusión, espacios para el arte y cultura y sobre todo, espacios donde las mujeres pueden encontrar apoyo es la premisa de la edición de uno de los festivales más importantes de Latinoamérica.

A lo largo de los años, el Festival Estéreo Picnic se ha convertido en uno de los escenarios de música más relevantes en Latinoamérica, gracias a la inclusión y variedad de artistas que han pisado las tarimas en sus diferentes ediciones desde ediciones pasadas y que han surgido como actores relevantes y referentes en la industria musical a nivel mundial.

Esta versatilidad de géneros y público da sentido precisamente al lema ‘Un mundo distinto’. Y ser distintos en cuanto a dar relevancia al género femenino y por supuesto, espacios de seguridad, es una premisa. Es por eso que hay ya artistas consagradas como Mabiland y Juliana Velásquez, y se verán nuevas voces como Valen. Talentos que han venido con un impulso disruptivo en la música en años recientes.

“Creemos mucho en el arte y en la forma y el poder que tiene para conectar y mover a la gente. Sentimos que ha sido una lucha pero hemos sido persistentes y estas plataformas nos dan la posibilidad de expresarnos y de mostrar nuestra forma de ver la vida”, afirmó el dúo VALEN, en charla con PUBLIMETRO,

De igual manera, la artista Pilar Cabrera, también debutante, expresó a PUBLIMETRO su emoción por estar en una de las plataformas musicales más importantes del mundo : “Siento que esto es una marca más, porque esto llega en un momento muy bonito de mi carrera, y como asistente han sido de las experiencias más mágicas que he tenido en mi vida. He bailado, he llorado, he gritado, es una experiencia muy intensa con la música y es un espacio de celebración”.

“Bomba Estéreo y otros artistas han hecho parte del festival, entonces no es una apuesta, sino es una responsabilidad. Los sonidos colombianos son maravillosos y diversos en toda su magnitud. Por eso tenemos a artistas como Mabiland, o Semblanzas del Río Guapi. Y poco a poco, el tema del hip hop ha sido muy importante, así como los otros géneros. Y tendremos a una nueva diosa de los sonidos colombianos como Kali Uchis. Las tres artistas más grandes de la actualidad es colombiana”, le dice a PUBLIMETRO uno de los promotores del Estéreo Picnic, Miguel Santacoloma.

Y no es en vano que estas afirmaciones sean dichas. Es bien sabido que el festival se ha caracterizado por ser un espacio de libertad de expresión y autenticidad y con eso en mente siempre buscan los actos que mejor representen esas visiones, y el talento femenino que hay en el país es innegable. Pero a pesar que existe la necesidad de resaltar esas voces, también está el deber de cuidarlas, no solo a ellas sino a todes les visitantes. Esto en cuanto a consumo de sustancias psicoactivas de manera recreacional y espacios de género seguros en cuanto a respeto de identidad, otredad y por supuesto, de consentimiento.

Por eso, Páramo, en iniciativa con la Secretaria de la Mujer, Échele Cabeza, y la Red Comunitaria Trans, se han unido para fomentar un lugar de recuperación, concientización, y testeo para comprobar la calidad de las mismas. Se conoce como ‘Oasis’ y será en un área retirada del resto del evento.

“Esta es una campaña de cuidado colectivo, no se trata de brindar asesorías sino que impulsa la responsabilidad en el consumo por parte de los asistentes. Pero, lo primero es la prevención. La gente que va a consumir sabe que puede testearlas en este espacio, tener conocimiento acerca de las dosis y de los impactos que puede tener en su cuerpo, pero además se tendrá esta llamada ‘zona de recuperación’, donde los asistentes podrán pedir ayuda y cuidado si lo necesitan”; afirmó Luisa Uribe, quien forma parte del equipo de Páramo y es representante del espacio.

“Desde hace varios años hemos trabajado de la mano de Échele Cabeza, la Secretaría de la Mujer y para este año nos acercamos a la Red Comunitaria Trans. Sentimos que todo esto tenía que entrar dentro de una misma idea y campaña de que todos somos responsables de generar un espacio seguro dentro de la fiesta. Porque esta tiene que ser esto, diversión, felicidad, amistad y alegría. Y por esto con estas instituciones presentamos el Oasis para Todx donde todos encuentran espacios de recuperación, denuncia, testean sus productos, etc. Lo más importante es que la fiesta sea un espacio seguro y que lo malo sea el post- FEP”, complementa Miguel Santacoloma.

De esta manera, el festival, junto con marcas como Johnnie Walker (que auspicia Oasis en un trabajo interseccional), entre otros sponsors, se pone a la cabeza en cuanto a ser distinto si se trata de la seguridad y de realmente dar espacios a las artistas y visitantes, para crear espacios de convivencia, descubrimiento de nuevos talentos y diversión sana y responsable en estos cuatro días.

Q y A

Sebastián Casas, gerente de cultura y comunicaciones, Diageo Colombia

¿Cómo llegan a crear una experiencia cultural que muestre diversos talentos, sobre todo femeninos, en el Estéreo Picnic?

Nosotros con Johnnie Walker hemos estado todos los años en el Estéreo Picnic porque por primera vez tenemos el main stage. Y vamos a celebrar desde el progreso colectivo dando visibilidad a nuevos talentos y tendremos conexión cultural, musical con los asistentes a través de nuestras experiencias de marca y también para que disfruten con responsabilidad y moderación. Y que compartan nuestros valores, sostenibilidad y diversidad.

¿Cómo fue este proceso para este año?

Llegamos a un punto de encuentro a través como un diamante en bruto que debe ser celebrado y nuestro propósito es inspirar, celebrar y habilitar y visibilizar a personas que inspiran comunidades. Por eso en nuestro main stage tenemos artistas que corresponden a estos valores.

¿Qué experiencias veremos a través de ustedes representando este concepto?

Aparte del main stage tendremos toda una movilización de barras y activaciones de marca para que las personas disfruten lo que somos y celebrar desde nuestra esencia estos valores.