Aberrante decisión tomó el Junior con ‘Bolillo’ Gómez, el ‘maltratador de mujeres’, pues a criterio de los internautas e incluso los hinchas de esta selección, esta no fue la mejor opción, ya que sobre él reposa un pasado muy oscuro de engaños y violencia.

Y es que Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez causó revuelo luego de que se conociera que había golpeado fuertemente a una mujer en un bar de Bogotá, pero aunque luego salió a retractarse, nadie le creyó y desde entonces su imagen, así como sus acciones no son aceptadas por quienes están en contra de un “abusador” como él quien incluso trató de pasar la página, pero luego siguieron apareciendo episodios de su pasado nada favorables para su carrera.

Por eso, al saberse que será el nuevo director técnico del Junior de Barranquilla, más de un usuario en redes se expresó en contra de este nombramiento, pues nadie le augura un futuro prometedor a la selección que estará ahora dirigida por un hombre que ha sido duramente cuestionado por sus malas actitudes sobre todo sobre el gremio femenino.

“Un maltratador de mujeres, que bello”, “Me indigna. No me esperaba una cosa así. Yo lo digo por hincha”, “A mi no me interesa si es un buen técnico o no, es un hombre patético”, fueron tan solo algunos de los comentarios que hicieron algunos usuarios en las redes sociales sobre la aberrante decisión que tomó el Junior con ‘Bolillo’ Gómez, el ‘maltratador de mujeres’.

Un maltratador de mujeres, que bello 🫠 https://t.co/vssPDBQsg6 — Jeniffer Varela Rodríguez-Licata💚 (@JenVRod) March 14, 2023

Incluso, hubo quienes recordaron episodios tan degradantes como la cantidad de mujeres que ha tenido fuera de su matrimonio y a las que ha calificado como “prepagos”, solo porque le han exigido respeto. A esto se le suma quienes le han pedido que modere su lenguaje, sobre todo cuando es abordado por el caso de la fuerte golpiza a una mujer en un bar y este responde de forma hostil, pues asegura que él ya emitió sus disculpas y eso forma parte de su pasado.