La mermelada saldría a flote: Shakira cantaría un nuevo fragmento de su tema a Clara Chía y Piqué

Ahora sí, la mermelada saldrá a flote, pues se espera que Shakira cante un nuevo fragmento de su tema con Bizarrap a Clara Chía y Piqué.

Y es que la colombiana viajó a Nueva York con sus hijos y parte de su equipo de trabajo para reencontrarse con Bizarrap y asistir juntos a lo que sería su primera presentación oficial en vivo en el que ambos estarían interpretando el BZRP Music Session número 53 en el show de Jimmy Fallon. Esto ha generado tantas expectativas que hasta se filtró en redes que se espera que ambos artistas sorprendan con un nuevo fragmento de este polémico tema.

Sobre todo, porque aquí la colombiana será entrevistada por el muy extrovertido comediante quien quizás no pasará por alto a su ex y la actual novia quienes están incluidos en el sencillo que ya lleva más de 408 millones de reproducciones en las plataformas digitales. Por eso, hay quienes aseguran que de mostrar algo nuevo, podría ser la confirmación de cómo la colombiana se dio cuenta de la infidelidad del español, es decir por el “extraño” consumo de “la mermelada”.

Ahora sí, lo que muchos esperaban al parecer llegará, pues se conoció que la famosa mermelada saldrá a flote, pues se espera que Shakira le cante un nuevo fragmento de su tema con Bizarrap a Clara Chía y Piqué. Es tanto así que a través de las redes se coló lo que sería la nueva estrofa: “De este amor no quedó nada. Me robaste los Grammys y hasta la mermelada”, pero aún no hay nada confirmado.

Lo que sí es cierto es que los fans de la cantante están muy atentos a esta entrevista y show en vivo en el que podrán ver a su artista cantando esta canción en la que ella expone toda su valentía al asegurar que ya todo quedó atrás y que “Clara...mente” no se igualará con la actual novia del español, pues ella se considera una “loba” empoderada y victoriosa tras esta infidelidad en la que se vio afectada sentimentalmente, pero que ha facturado sin parar.